Més per Menorca es compromet a incrementar els recursos del sector primari per diversificar l'economia

Més per Menorca ha repartit aquest dissabte als vianants de la Plaça del Peix de Ciutadella receptaris amb «producte sa i local». Ho ha fet per valorar «la importància del sector primari per diversificar l'economia», una de les «obsessions» dels menorquinistes.

A la cara del davant dels receptaris, hi havia una recepta de cuina que es pot fer amb producte sa, local i de temporada; darrere, les 'receptes polítiques' per enfortir el sector, han explicat.

Entre les mesures proposades en aquest àmbit, el candidat al consell insular, Josep Juaneda n'ha destacat una de «molt ambiciosa»: duplicar la dotació anual del Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera, «de manera que passarem de 900.000 euros a 2 milions a partir de 2024».

Més per Menorca també donarà un nou impuls al portal d'Agroxerxa per fer possible que es puguin comprar productes a través d'aquesta pàgina web; crearan el Campus universitari i empresarial per a la innovació agroalimentària i fixaran un límit a les places turístiques en agroturismes i en hotels rurals, de tal manera que no es puguin donar d'alta noves places si abans no se'n donen de baixa.

Aquesta proposta se suma a d'altres ja anunciades respecte del sector primari com la creació d'un obrador col·lectiu de transformació alimentària, en el qual cada productor tengui la possibilitat de donar sortida als seus productes o l'increment del producte locals als menjadors públics.

Juaneda ha insistit que, «a més del sector de les noves tecnologies o el sector cultural, el sector primari està cridat a ser fonamental per a la diversificació econòmica».