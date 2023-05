La CUP-Crida per Palma reivindica la creació d'espais d'oci autogestionats per als joves

Para-sol, taules, cadires, una barra de bar i dos joves servint a un grup de turistes de passada per l'illa. Aquesta imatge, que ara com ara protagonitza el paisatge de casa nostra, ha format part de la recreació duta a terme per la candidatura CUP-Crida per Palma com a representació crítica del model laboral i de consum pel jovent.

Diversos representants de la candidatura denunciaven aquest divendres un model d'oci juvenil centrat en «el consum, l'evasió i la drogodependència», com a part del model d'oci de Ciutat, actualment orientat al mercat turístic. Les candidates han posat en relleu la «insuficiència i mala gestió» dels espais d'oci públic per als joves, siguin locals d'assaig o de reunió, com ara espais i pistes d'esports. «Aquest model, conjuntament amb la dificultat d'accés a l'habitatge i l'elevat cost de vida, converteixen el jovent de Palma en mà d'obra barata per al sector serveis, que moltes vegades es presenta com a única sortida laboral possible», ha declarat Sara Barceló, segona candidata a la llista de la CUP-Crida per Palma.

La formació municipalista ha posat sobre la taula tres mesures inicials per a pal·liar el greuge: l'ampliació i millora de la xarxa d'espais joves de Palma, caminant cap a l'autogestió d'aquests, eliminant traves burocràtiques i fomentant la participació juvenil en la presa de decisions; la creació de locals d'assaig, reunió i sales polivalents per a concerts, actuacions teatrals i altres formes de manifestació cultural; i el treball per garantir condicions laborals dignes, sobretot en tasques d'educació i restauració, llocs assumits, majoritàriament, per la gent jove com a portes al mercat laboral.