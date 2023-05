GxF reclama al Govern una Llei de Sostenibilitat Marítima per a reduir fondejos i trànsit marítim

La candidata al Parlament per Gent per Formentera, Sílvia Tur, ha afirmat que si obté la confiança dels votants, reclamarà al Govern l'aprovació d'una Llei de Sostenibilitat Marítima per a reduir el trànsit marítim i regular els fondejos en el litoral. En un acte de partit celebrat aquest dijous, Tur ha assegurat que vol acabar amb el «segrest» del port de Formentera per part d'Autoritat Portuària i que aquest espai torni a donar servei a la gent de l'illa.

«El port de la Savina, el Parc Natural i el trànsit marítim estan dissenyats per a satisfer a les indústries nàutiques d'Eivissa. No és casualitat que l'últim conseller de Mobilitat del Govern sigui ara candidat d'Eivissa», ha dit Tur. Així mateix, ha reiterat que impulsaran aquesta llei perquè el control reeixit en els vehicles per terra s'aconsegueixi també per a les barques en la mar.

Per part seva, la candidata a la presidència del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha explicat que en l'últim any i mig ja s'ha vist el que ha passat. «Quan la presidència d’APB i del Consell tenen el mateix color polític, segresten el port», ha manifestat. Per això, s'ha compromès a defensar la participació de Formentera en la presa de decisions relatives al port, recuperant-lo per a empreses nàutiques de l'illa i per al poble. Ferrer també ha anunciat alguns projectes de millora per a la zona de la Savina, com una nova zona d'aparcaments prop del pantalà.