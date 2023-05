MÉS per Mallorca aposta per l’augment del pressupost en educació fins al 7% del PIB

MÉS per Mallorca ha defensat aquest divendres la necessitat d’augmentar el pressupost de les Balears en educació de manera progressiva fins a arribar al 7% del PIB – actualment arriba als 1.169 milions d’euros, un 3,12% del PIB.

L’objectiu principal dels ecosobiranistes serà la reducció de les ràtios a les aules, la millora del transport a les etapes no obligatòries, i l’ampliació de les infraestructures educatives, sobretot per fer arribar l’escola pública de l’etapa 0-3 a tots els pobles de Mallorca. Segons el candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, acompanyat per la també candidata al Parlament, Maria Ramon, «l’educació és allò que ens defineix com a societat i és una eina central en l’assoliment de cohesió social i igualtat d’oportunitats, parlar d’educació és parlar d’invertir en el nostre futur».

«El fet és que els governs de MÉS per Mallorca han acabat amb el conflicte, la crispació, la destrucció dels serveis públics i els atacs a la llengua catalana», han apuntat. Ara bé, els ecosobiranistes remarquen que, «tot i haver revertit la situació, l’educació de les Illes Balears encara necessita una forta inversió per aconseguir ser l’eina d’integració i d’oportunitats que ha de ser». Segons Apesteguia, «la Llei d’Educació ens ha donat un marc per no tornar a veure en perill de nou aquest puntal de la cohesió social, però només unes polítiques valentes aconseguiran potenciar el desenvolupament del nostre jovent en condicions d’igualtat». Per altra banda, MÉS per Mallorca ha volgut destacar que, durant molts anys, la inversió educativa va ser totalment insuficient per a donar resposta al gran creixement poblacional i que, tot haver augmentat la inversió, no ha estat suficient per revertir aquest dèficit.

Així, i amb el repte de donar resposta a les necessitats educatives i aconseguir que l'educació sigui una eina real de cohesió i d'igualtat d'oportunitats, els ecosobiranistes proposen l’augment del pressupost de les Illes Balears en educació fins al 7% del PIB, la reducció de les ràtios a les aules, la millora del transport a les etapes no obligatòries, per potenciar la Formació Professional i esperonar així una part de la transformació i diversificació econòmica que necessitam, i l’ampliació de les infraestructures educatives incidint, sobretot, en garantir que l’escola pública per a l’etapa 0-3 arriba a tots els pobles de Mallorca.