La defensa dels drets socials i l'habitatge protagonitzen l'acte de campanya d'Unides Podem a Eivissa

La ministra d'Igualtat i secretària d'Acció de Govern de Podem, Irene Montero, ha participat aquest dimecres en l'acte d'Unides Podem a Eivissa. Un acte de campanya on s'ha posat el focus en la «defensa dels drets socials, l'habitatge i la recuperació del Consell d'Eivissa» el proper 28 de maig.

La ministra d'Igualtat ha assegurat que Unides Podem és «la condició de possibilitat que hi hagi governs progressistes i polítiques públiques que garanteixin drets i que transformin de debò el nostre model econòmic i la nostra forma de vida. Només hi ha una força amb la valentia per afrontar i assumir el cost polític de defensar allò que tothom diu que és impossible fins a convertir-ho en possible, i és Unides Podem», ha dit Montero alhora que ha defensat la necessitat de «reforçar els governs progressistes i que al Consell d'Eivissa arribi un govern progressista».

També ha tengut paraules Montero per a la primera Llei d'Habitatge de la història de la democràcia «que ha costat anys de lluita». «A les Balears sabeu de la necessitat que tenim d'aplicar aquesta Llei fins a les últimes conseqüències. Aquesta Llei és avui al BOE, i només si Unides Podem està governant i Antònia Jover n'és la presidenta, la podrem aplicar fins a les últimes conseqüències, fent que ningú hagi de dormir en un balcó o que hagi de llogar una furgoneta i viure-hi durant mesos».

Per part seva, la candidata d'Unides Podem al Govern, Antònia Jover, també ha insistit que els problemes d'Eivissa s'han d'enfrontar amb valentia: «Hem de fer d'Eivissa una illa més diversificada, amb menys desigualtat i on el dret a l'habitatge estigui garantit. I això només es pot fer amb la valentia d'Unides Podem, un partit que no té amos i que no deu ni un euro als bancs».

Així mateix, Gloria Santiago, candidata al Parlament per Eivissa, també ha posat el focus en el problema de l'habitatge i ha reclamat que la propera legislatura sigui «la que consolidi el dret a l'habitatge a les nostres illes, especialment a Eivissa i Formentera». «Des de les institucions treballem perquè ni el PP ni el PSOE venguin el nostre futur a un promotor immobiliari. I aconseguirem que els joves es puguin independitzar sense haver de deixar-se el 80% del sou en el lloguer i que es deixi de pagar una immobiliària pel servei que fa al propietari», ha dit. I ha insistit en les propostes d'Unides Podem de crear una immobiliària pública i establir un impost autonòmic per als habitatges buits.

A l'acte també hi han participat Fernando Gómez, candidat al Parlament; Òscar Rodríguez i Marta Maicas, candidats al Consell d'Eivissa; Juanjo Martínez, coordinador d'Esquerra Unida Illes Balears; i Guadalupe Nauda, candidata a la batlia de Vila.

Gómez ha centrat el seu discurs en la lluita contra el turisme d'excessos que «afecta greument la qualitat de vida de milers de persones residents, només perquè se'n forrin uns quants». Per la seva banda, el candidat al Consell, Óscar Rodríguez, ha reivindicat «una manera diferent de governar que acabi amb el caciquisme, el clientelisme i la corrupció, i posi els veïns i veïnes al centre. Els ciutadans d'aquesta illa estam cansats de ser tractats com a figurants d'un decorat fet per als turistes. Només demanam allò bàsic, viure en una illa per desenvolupar el nostre projecte de vida». Per part seva, Marta Maicas ha reivindicat la preservació del territori, la diversificació econòmica i el decreixement turístic: «Recuperem el sector primari i el sector secundari per donar una nova oportunitat a l'illa i no viure només del turisme». Juanjo Martínez, a la seva intervenció, s'ha centrat en «tres eixos fonamentals com són els serveis públics, el transport i la diversificació econòmica»: «Hi ha un problema de connexions entre illes i per això treballarem per ampliar les OSP, tant de línies d'avió com de vaixell, entre illes i també amb la península». Finalment, Guadalupe Nauda ha defensat una sèrie de mesures que «facin el model econòmic compatible amb la vida dels residents». Entre elles: la creació d'un Observatori d'Habitatge que permeti conèixer la realitat del municipi; la creació d'una Mesa de l'Esport; l'ampliació de places de les escoletes municipals; o una nova licitació de l'empresa de neteja.