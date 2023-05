Armengol assegura que les Balears seran la primera comunitat que aplicarà la Llei d'Habitatge de l'Estat espanyol

El president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres durant la seva visita a Eivissa la construcció de 532 habitatges públics protegits a Can Escandell. Sánchez ha assegurat que, si guanya el PSOE, «l'habitatge serà una causa nacional per a aquesta legislatura i per la següent».

Sánchez ha ressaltat la feina de l'actual presidenta del Govern i candidata a la reelecció, Francina Armengol, ja que considera que «va defensar les Balears perquè s'aprovés el Règim Especial de les Illes Balears, un marc jurídic amb incentius fiscals per a diversificar l'economia, incentivar les inversions i blindar el factor d'insularitat als pressupostos».

Per la seva banda, Armengol ha exposat que, de cara a les eleccions del 28 de maig, «es tracta de continuar garantint i ampliant els drets bàsics de la ciutadania, com el dret a un habitatge».

L'actual presidenta ha assegurat que les Balears seran «la primera comunitat que aplicarà la Llei d'Habitatge estatal, perquè l'habitatge ha de ser un dret fonamental per a tothom, no ha de ser un bé d'especulació», ha expressat Armengol durant l'acte de campanya a Eivissa.

Amb tot, Armengol ha anunciat que, si el PSOE surt escollit per a la pròxima legislatura, «farem que les famílies amb dos fills i les famílies monoparentals amb un fill tinguin els mateixos drets que les famílies nombroses».