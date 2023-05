El Pi proposa un pacte entre totes les formacions per frenar la sobrepoblació: «No hi cap tothom»

El candidat d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Govern, Josep Melià, ha explicat aquest dimarts les propostes de la formació amb relació a la sobrepoblació i pressió humana.

Melià ha declarat que «en 50 anys la població de les Balears s'ha vist incrementada un 125 %. No hi ha paral·lelismes a cap altra banda del món». Així mateix, el candidat ha assegurat que segons les previsions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en quinze anys la població de les Balears s'incrementarà en 300.000 persones més.

«S'ha de frenar aquesta tendència. És un dels grans reptes de la nostra societat i no podem quedar de mans creuades. La sobrepoblació no és un caprici d'El Pi, les dades ho avalen», ha reiterat Melià.

El candidat ha insistit que «a les Illes Balears no hi cap tothom» i que per això el Govern «ha de prendre mesures, territorials, turístiques, de model productiu, en matèria fiscal per intentar capgirar aquesta tendència i estabilitzar la població».

Melià ha assegurat que «necessitam un gran pacte entre totes les formacions» per abordar aquesta problemàtica, i ha proposat impulsar mesures territorials «perquè els nuclis turístics no puguin augmentar la superfície de sòl urbà o urbanitzable per usos turístics, residencial o mixtes».

El candidat també ha incidit en el fet que les Balears presenten «una enorme quantitat de població flotant que molt sovint és receptora de serveis públics, per tant, el cost d'aquests serveis públics no pot ser aliena a aquesta enorme realitat. El Govern de l'Estat espanyol s'ha centrat molt en l'Espanya que es buida, però també s'ha de fixar i establir com a una prioritat l'Espanya que s'umpl».

Amb tot, El Pi també ha reclamat a l'Estat espanyol la gestió directa de ports i aeroports. «Les institucions de les Illes Balears han de tenir capacitat de decisió sobre la dimensió dels aeroports i les connexions aèries amb origen i destí a les illes Balears. Totes les coses que gestionem des de les Balears estaran millor gestionades que des de Madrid. Nosaltres coneixem el territori, les nostres mancances i com es poden millorar», ha finalitzat Melià.