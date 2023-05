Els candidats a la presidència del Govern duen el debat electoral davant l'alumnat del CES Alberta Giménez

Els caps de llista de PSIB, PP, Unides Podem, CS, MÉS per Mallorca, Vox i El PI al Parlament han participat aquest dilluns en un debat electoral organitzat pel Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez (Cesag). La moderadora de l'acte ha estat la professora de Periodisme Polític del Cesag i periodista del diari 'Última Hora' Nekane Domblás.

Francina Armengol, Marga Prohens, Antònia Jover, Patricia Guasp, Lluís Apesteguia, Jorge Campos i Josep Melià han presentat les seves propostes davant més de 200 estudiants. Han parlat, segons ha informat el centre educatiu, sobre economia i turisme, habitatge, canvi climàtic, joventut i pactes de govern.

Al final hi ha hagut un torn de preguntes dels estudiants, que han dirigit una qüestió a cada candidat. En aquest sentit, els alumnes han preguntat per okupació, suport al sector audiovisual, falta de metges a les Balears, beques per a universitaris en centres privats, avortament i tutela de menors i joves.