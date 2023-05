MÉS es compromet a augmentar fins a cinquanta els inspectors turístics per a lluitar contra l’oferta il·legal

MÉS per Mallorca ha anunciat aquest dilluns que augmentarà fins a cinquanta els inspectors turístics amb l’objectiu de lluitar contra l’oferta il·legal. En aquest sentit, el coordinador i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha apuntat que l’oferta il·legal «contribueix a la saturació i a la competència deslleial amb la majoria de famílies i petits empresaris que fan les coses bé al sector turístic».

Des de MÉS per Mallorca recorden que el Consell disposava de quinze inspectors fins al 2022 i, aquest 2023, s’ha augmentat fins a vint, una xifra que els ecosobiranistes volen augmentar fins a cinquanta amb la convicció que cada euro invertit en inspecció es recupera amb escreix en sancions, per una banda, i en benestar de la resta, per l’altra. Segons Apesteguia, «proposam disposar d’un cos d’almanco cinquanta inspectors a Mallorca i una estratègia d’actuació clara». A més, també ha explicat que cal incidir en la inspecció contra l’oferta il·legal de places i en la reducció de l’edat dels turistes que compten com a plaça turística fins als dotze anys.

«El fet és que el turisme és la principal activitat econòmica de les Illes Balears i, en conseqüència, el lloc clau on incidir per a millorar la vida de les persones. Aquest sector, però, es troba en situació de col·lapse; el nombre de turistes creix contínuament i la situació de massificació i saturació ja és insostenible. A més, i per desgràcia, més turisme no ha significat ni de bon tros més repartiment de la riquesa ni més benestar per als i les treballadores, sinó al contrari», ha assenyalat. Segons ha apuntat Apesteguia, «fa més d’una dècada, amb deu milions de turistes, érem la primera comunitat autònoma en renda per càpita i ara, amb quasi el doble, som la novena i baixant».

En segon lloc, els mallorquinistes d’esquerres implementaran una reducció de l’edat amb què es computen els turistes com a plaça turística dels setze fins als dotze anys. «L’objectiu és l’augment de turistes que comptin com a plaça turística per tal de reduir el número total de places», ha exposat Apesteguia. En aquest sentit, MÉS per Mallorca vol «ajustar el número real de places ocupades i així disminuir la massificació».

Finalment, MÉS per Mallorca considera central avançar cap a un model econòmic diversificat. Segons Apesteguia, «la pandèmia va demostrar que el turisme és una activitat econòmica fràgil que necessita unes condicions determinades per funcionar, i no podem mantenir un model econòmic que faci dependre el benestar de la gent de les Illes Balears de circumstàncies que no controlam en absolut».