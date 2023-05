Apesteguia, Alzamora i Truyol presenten el manifest 'L'ecologisme va a MÉS'

«Nosaltres, persones de Mallorca a favor de la sostenibilitat mediambiental i, per tant, ecologistes, manifestam al suport a les candidatures de MÉS per Mallorca per les eleccions de dia 28 de maig i demanam públicament el vot per aquest partit». Així comença el manifest 'L'ecologisme va a MÉS', que Lluís Apesteguia, Jaume Alzamora i Neus Truyol han presentat aquest dissabte migdia amb l'objectiu de destacar el «caràcter verd» de la formació ecosobiranista i sumar suports de la societat civil.

El manifest, que s'ha presentat a l'espai natural des Carnatge, a Palma, i que està impulsat per l'ecologista Miquel Àngel Llauger, reivindica MÉS per Mallorca com a «principal formació que treballa de manera transversal per la sostenibilitat mediambiental». Així mateix, el manifest apel·la a la majoria social que defensa el decreixement turístic o la protecció territorial, sobretot en un moment d'emergència climàtica global i de saturació local, i recorda que el model actual ens ha empobrit com a societat donat que, si fa quaranta anys érem el primer territori de l'Estat en renda per càpita, avui en dia som la vuitena comunitat autònoma dins aquesta classificació. Segons el candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, «des de MÉS per Mallorca recollim l'esperit, la demanda i la urgència de la lluita ecologista per transformar el nostre model econòmic i la nostra societat per fer-la més sostenible».

Finalment, el manifest recorda el treball constant de MÉS per assolir una Mallorca i unes Illes Balears més verdes i presenta els reptes pendents que apareixen al programa electoral de la formació ecosobiranista: la prohibició de nous usos residencials i turístic, l'augment de l'Impost de Turisme Sostenible, el creixement zero en places hoteleres i l'amortització progressiva de les existents, la prohibició de la venda d'habitatges a no residents, la supressió de la Golden Visa, i exigir la gestió dels aeroports per tal de poder limitar el nombre de vols, entre d'altres. Segons el candidat a la presidència del Consell, Jaume Alzamora, «som el partit verd d'aquesta terra i ho demostram dia a dia, en mobilitat sostenible i en protecció territorial».

Per la seva part, la candidata de MÉS-Estimam Palma a batllia de Ciutat, Neus Truyol, ha assegurat que «MÉS és la garantia d'unes ciutats, barris i pobles que cuiden de la gent que hi viu, mentre protegim el territori que habitam».

A continuació reproduïm el manifest de suport presentat aquest dissabte:

L'ecologisme va a MÉS

«Nosaltres, persones de Mallorca a favor de la sostenibilitat mediambiental i per tant ecologistes, manifestam al suport a les candidatures de MÉS per Mallorca per les eleccions de dia 28 de maig i demanam públicament el vot per aquest partit. Apel·lam a la majoria social del país que creu que necessitam el decreixement turístic. Gent que considera que, tot i posar fortament en valor les gestes proteccionistes assolides, ara cal un canvi de paradigma. En un moment d'emergència climàtica global i de saturació local cal posar per primera vegada la sostenibilitat de l'illa com a eix prioritari de l'acció política general per damunt de les perspectives econòmiques. Tanmateix, el model imperant fins ara a les Balears, ens ha empobrit com a societat. Si fa quaranta anys érem el primer territori de l'Estat espanyol en renda per càpita a dia d'avui som la vuitena comunitat autònoma dins aquesta classificació.

MÉS per Mallorca ha treballat institucionalment per una terra més verda creant legislació i sucant-la al màxim. Ara, conscients dels avanços, però també dels reptes pendents proposen al seu programa electoral, el seu compromís amb la societat, mesures d'un potent calat entre les quals destacaríem la prohibició de nous usos residencials i turístics en sòl rústic; un augment important de l'Impost de Turisme Sostenible; zero noves places hoteleres i amortització progressiva d'existents; treballar per la prohibició de venda d'habitatges a no residents i supressió de la Golden Visa; exigir la gestió de l'Aeroport de Palma per tal de poder limitar el nombre de vols i un grapat més en una línia similar. És per això que des de l'ecologisme del dia a dia i de carrer però també des dels grans ideals de la sostenibilitat que demanam el vot per les candidatures de MÉS per Mallorca a les pròximes eleccions de dia 28.

Mallorca, maig de 2023».