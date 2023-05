Unides Podem fa públic el seu programa de Govern centrat en «transformar el futur» de les Balears

Unides Podem ha publicat el seu programa de govern de cara a les eleccions del 28M amb la mirada posada en l'habitatge, els drets socials i en el canvi de model productiu de les Balears, «un canvi de model econòmic i social que ha de ser compatible amb la vida en tots els seus àmbits».

La candidata a la presidència del Govern, Antònia Jover, ha valorat que «el programa presentat mostra les línies mestres que Podem pretén desenvolupar en la pròxima legislatura. Podem és l'única força amb suficient valentia per poder dur a terme les polítiques necessàries que necessiten les Illes, com són aquelles destinades a garantir l'accés a un habitatge, continuar blindant i defensant els drets socials, al mateix temps que continuem impulsant una diversificació del model productiu que no ha d'estar basada exclusivament en el turisme».

El programa està estructurat en 5 pilars o eixos principals:

El primer pilar està centrat a establir un model econòmic «compatible amb la vida, que ajudi a diversificar el model productiu i a allunyar-nos del monocultiu turístic». En aquest sentit, la formació aposta per garantir el futur del sector primari, al mateix temps «que es continua enfortint la indústria de les Illes i que, gràcies a la gestió de Podem en aquesta legislatura, s'ha vist com el seu pes ha augmentat en els últims anys». A més, aquest eix pretén continuar protegint i enfortint el comerç de proximitat, posant especial èmfasi en les Pimes i en els autònoms i establint «una fiscalitat justa, verda i solidària». Unides Podem creu «fermament en la redistribució de la riquesa dels grans sectors» i això «ha de servir per protegir les nostres illes enfront dels reptes esdevenidors».

El segon eix està centrat a continuar impulsant «unes illes més verdes». Tal com ha recordat la formació, Unides Podem ha gestionat en l'última legislatura «dues àrees fonamentals» com són la Transició Energètica o l'Agricultura i la Pesca, «que han ajudat a protegir el territori i a fer-lo més sostenible». Per això, la formació aposta per continuar desenvolupant polítiques «que continuïn impulsant les energies renovables, al mateix temps que es protegeix el territori, s'impulsa la circularitat i es canvia el paradigma de la mobilitat duent-la a un model més sostenible».

El tercer pilar està enfocat en «la transformació feminista». Unides Podem defensa que «totes les polítiques han de fer-se des d'una mirada feminista per poder tenir una societat més igualitària». La formació posa en aquest punt especial atenció a la lluita contra la violència masclista així com en poder garantir la salut sexual i reproductiva.

El quart pilar està orientat a aconseguir «unes illes amb més serveis públics per a la ciutadania, per una sanitat i una educació públiques capdavanteres a Espanya». Unides Podem proposa una sèrie de mesures «que garanteixin serveis socials universals, de proximitat i de qualitat; un esport pròxim per a tothom i especial protecció per a la infància, l'adolescència i les seves famílies, a més de treballar per unes illes que siguin terra d'acollida, inclusives, i on l'exclusió social no tengui cabuda».

El cinquè pilar resideix a «garantir la democràcia», i per això Unides Podem vol «unes Balears laiques, amb una cultura i un patrimoni oberts a la ciutadania». La formació defensa, a més, «l'ús i el coneixement del català com a llengua pròpia de les Balears, i aposta per la participació i la transparència en l'administració com a factors fonamentals en democràcia». Finalment, subratlla els drets dels animals com a «essencials» perquè les illes avancin com a societat. Podeu consultar el programa electoral autonòmic en el següent enllaç.