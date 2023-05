MÉS per Mallorca reclama la gestió dels ports i els aeroports de les Illes Balears

MÉS per Mallorca ha defensat aquest divendres la gestió, per part del Govern, dels ports i els aeroports de les Illes Balears. Segons el candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, que ha estat acompanyat de la també candidata al Parlament, Maria Ramon, «és necessari que els i les mallorquines controlem les portes d’entrada i sortida de casa nostra». En qualsevol cas, «la política de mobilitat marítima i aèria s’ha d’orientar principalment a garantir la connectivitat dels residents i a no sobrepassar la capacitat de càrrega de l’illa», ha destacat Apesteguia.

Els ecosobiranistes han apuntat que el traspàs de la gestió aeroportuària milloraria el transport aeri i marítim per diverses raons: «En primer lloc, el Govern podria reduir el nombre de vols diaris i anuals, i redistribuir-los, evitant així la massificació. En segon lloc, i quant al transport marítim, el Govern podria garantir la mobilitat interilles i un transport de mercaderies que possibilitàs una nova política industrial i comercial. En tercer lloc, el Govern podria garantir un transport més verd, per exemple revisant les tarifes portuàries de Ports i Autoritat Portuària de les Illes Balears per tal de penalitzar les embarcacions més contaminants, amb especial atenció a megaiots i creuers, o prohibint els avions privats. I finalment, el Govern podria redistribuir la riquesa que generen aquestes infraestructures, que ara mateix se’n va i no torna; per exemple, AENA treu el 20% dels seus beneficis totals dels aeroports de les Illes Balears, més de cent milions d’euros que són espoliats dels i les illenques i no es reinverteixen en el seu benestar».

Aquest projecte de gestió ve emmarcat dins el nou marc de relacions amb l’Estat que proposa MÉS per Mallorca, que s’haurà de basar en la bilateralitat i haurà d’incloure competències exclusives en el control de les àrees clau de la nostra economia, com són ports i aeroports, mercat laboral, energia o seguretat, entre d’altres.