Sus a la campanya electoral per a les eleccions del 28 de maig a les Balears

Ha arrencat la campanya electoral per a les eleccions autonòmiques, insulars i municipals a les Illes Balears. A partir del vespre d'aquest dijous, tots els partits que es presenten el 28 de maig aferren els primers cartells i presenten les seves propostes a la ciutadania.

MÉS per Mallorca

A la plaça de les Columnes de Palma, ha donat el sus a la campanya MÉS per Mallorca amb els candidats a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia; al Consell, Jaume Alzamora; i a la batllia de Palma, Neus Truyol.

Els mallorquinistes han remarcat que centraran la campanya en la defensa del dret a l’habitatge, la normalització de la llengua catalana en tots els àmbits d’ús, la defensa del medi ambient i el territori, el canvi de model turístic i l’augment del poder polític de les institucions d’autogovern. Segons Apesteguia, «el nostre projecte és el de la terra verda, la cohesió social, la diversificació econòmica, el desenvolupament d’un projecte de vida digna i el d’un nou marc de relacions amb l’Estat basat en la bilateralitat i la sobirania fiscal».

Per la seva banda, Alzamora ha apuntat que «tenim programa, tenim la força municipal i tota la maquinària en marxa per afrontar una campanya on el mallorquinisme d’esquerres no ve a jugar ni a defensar-se sinó a guanyar, perquè Mallorca necessita un govern que aposti per la justícia social, per la terra verda i perquè totes les decisions siguin preses des de i per Mallorca».

Més per Menorca

Els candidats de Més per Menorca a liderar el Consell i el Parlament han donat el sus a la campanya electoral a Máo, amb la presentació d’un mural que simbolitza les seves propostes. Josep Juaneda, Josep Castells, Noemí García i Joana Gomila han anunciat una campanya «positiva, alegre i propera», mitjançant la qual volen transmetre també «sinceritat i proximitat».

«Concretarem i quantificarem al màxim les nostres propostes perquè es puguin començar a aplicar des de l’endemà de les eleccions», ha assegurat el candidat a presidir el Consell, Josep Juaneda, qui ha revelat que el disseny de la campanya «fresc, creatiu i modern» l’han fet expressament per a Més per Menorca «un equip de joves dissenyadors que elaboren ítems exclusius, immediats, sorprenents i singulars».

Sobre el mural de campanya, Josep Castells ha explicat que ha estat dissenyat per Miguel Carretón, «un il·lustrador de prestigi que ha vingut a viure a Menorca» i que representa «la Menorca que volem». Castells ha descrit aquesta illa desitjada per Més amb una sèrie d’atributs que s’han convertit en els eixos de la campanya: «una Menorca amb una economia diversificada per superar el monocultiu turístic, amb una educació, sanitat, transport i habitatge com a serveis públics que funcionin; amb un impuls a les renovables per aturar el canvi climàtic; amb límits al turisme per protegir l’illa» i «amb decisions preses des de Menorca» perquè en política, ha dit, «les persones són el primer».

Unides Podem

Podem i Esquerra Unida de les Illes Balears -baix la fórmula Unides Podem- han inaugurat aquest dijous la campanya electoral amb l'aferrada simbòlica de cartells a la plaça de Santa Pagesa de Palma amb el lema 'Valentia per transformar el futur' i la millora de la situació d'emergència habitacional de les Illes Balears com a prioritat. Antònia Jover, candidata a la presidència del Govern, ha afirmat que Unides Podem «surt a guanyar»: «Sabem que les Illes han avançat molt gràcies a la nostra presència als governs, i volem més». A més, ha assenyalat que el l'objectiu és «créixer per poder defensar amb més força les nostres propostes, i garantir així que la gent de les Balears tengui garantit el dret a l'habitatge i als serveis públics. Volem una vida digna per a tota la ciutadania».

Iván Sevillano, candidat a la presidència del Consell de Mallorca, ha apuntat que «ens trobam immersos en una lluita de forces oposades entre aquells que persegueixen perpetuar els seus privilegis i els que perseguim una societat més justa, igualitària i sostenible».

Per part seva, Lucía Muñoz, candidata a la batlia de Palma, ha assenyalat que «aquest 28 de maig tenim una oportunitat per aplicar fins a l'última coma de la llei d'habitatge per baixar els lloguers». Muñoz també ha remarcat que «ens jugam que hi hagi transport públic gratuït per sempre, que a Palma tenguem el primer psicòleg públic o 50 km més de carril bici».

PSIB-PSOE

El PSIB-PSOE ha fet la tradicional penjada de cartells amb la presidenta del Govern i candidata a la reelecció al Govern, Francina Armengol, la presidenta del Consell de Mallorca i candidata a la reelecció, Catalina Cladera, i el batle de Palma i candidat a la reelecció, José Hila.

Armengol ha defensat que el PSIB «surt a guanyar les eleccions del 28 de maig perquè és el partit que millor representa els interessos de la ciutadania de les Balears i compleix amb la paraula donada». La candidata ha fet una crida a anar a votar i a «seguir transformant la vida a millor perquè volem fer possible la gratuïtat del 0-3 anys, continuar invertint en educació, formació, ciència i cultura perquè només d’aquesta manera som lliures com a persones i col·lectivitat i és l’ascensor social més potent que tenim».

Per la seva part, la candidata al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha afirmat que és «molt important continuar avançant en drets per a la ciutadania d’aquesta terra i aconseguir que el projecte socialista estigui a tots els racons de l’illa de Mallorca i aconseguir que en aquestes eleccions la mobilització sigui màxima».

El candidat a la batlia de Palma, José Hila, ha explicat que la campanya electoral serà «per fer propostes transformadores per a la ciutadania de la ciutat de Palma» perquè «els socialistes volem una ciutat més sostenible i orgullosa de sí mateixa».

El Pi-Proposta per les Illes Balears

Els candidats d’El Pi al Parlament, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma han desplegat a Dalt Murada els cartells electorals i han donat per iniciada la campanya electoral amb el lema 'Persones com tu'.

El candidat de la formació al Govern, Josep Melià, ha assegurat que en aquestes eleccions hi ha dues opcions, per una banda, «un govern on els extrems marquin les polítiques del pròxim govern», i, per altra banda, «un govern on la centralitat, la moderació i la tranquil·litat que ofereix El Pi sigui clau a l’hora de definir les polítiques dels pròxims quatre anys». Melià ha declarat que recorrerà Mallorca per a explicar el projecte polític de la formació. «Un projecte de futur, que dona resposta a la manca d’habitatge, que aposta per un turisme de qualitat, per una educació amb unes infraestructures ben dotades, amb més centres de salut i professionals, en definitiva, un projecte que aborda els reptes de futur de la nostra comunitat».

Així mateix, el candidat a la presidència del Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha assenyalat que El Pi és «la millora vacuna contra els extremismes. Som un projecte d’aquí, pensat des d’aquí. Tenim solucions als problemes reals de les persones d’aquesta terra».

Finalment, el candidat a Cort, Carles Cabrera, ha declarat que Palma «necessita un canvi de valent, amb polítics que duguin la sensatesa per bandera, i deixin els xous i els espectacles mediàtics de banda, i se centrin en la gestió del dia a dia».

Partit Popular

Els candidats del PP de les Illes Balears a la presidència del Govern, del Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma, Marga Prohens, Llorenç Galmés i Jaime Martínez, han donat el tret de sortida a la campanya electoral al barri de Pere Garau, a Palma.

La presidenta del Partit Popular balear i candidata a la presidència del Govern, Marga Prohens, ha donat per iniciada una campanya electoral amb un missatge per als ciutadans: «el canvi és ara». «Uns ciutadans que, el pròxim 28 de maig, tots lliures i tots iguals, tendran l'oportunitat de triar entre continuar com ara, amb aquest model d'intervencionisme, prohibicionista, del ‘sanchisme’, que esprem les rendes mitjanes i baixes, als autònoms i a les famílies, que carrega la gent amb burocràcia, que prioritza la propaganda a la gestió; o si volen un canvi».

Per part seva, el candidat a la presidència del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha declarat que aquesta campanya electoral és «clau per a aconseguir el canvi que necessitam, per a recuperar la llibertat i el benestar que s'han perdut aquests últims vuit anys, per a defensar la propietat privada i per a desembossar Mallorca en tots els sentits. Tant a les carreteres, com les llistes d'espera per a accedir a una residència o un centre de dia i l'administració, reduint burocràcia».

Finalment, el candidat del PP a la batlia de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha manifestat que el 28 de maig el PP serà «l'única alternativa a la decadència de vuit anys de la ciutat de Palma. Ens presentam amb un programa de govern seriós i de gestió, que se centra en tres línies: la cultura, l'esport i el medi ambient».

Ciutadans

La portaveu estatal de Ciutadans i candidata a la presidència del Govern, Patricia Guasp, ha apel·lat a «alliberar-se de l'esquerra i la dreta per un futur millor». Guasp ha afirmat que perquè no governin «els extrems» a les Balears «ha de ser-hi Ciutadans», perquè hi hagi un Govern «moderat, assenyat i sobretot que miri pels interessos dels ciutadans».

«Hem triat l'epicentre de Palma, concretament l'Estació Intermodal, perquè la mobilitat és un dels eixos principals de la nostra campanya i sobretot del nostre projecte», ha afegit Guasp.

Per acabar, Guasp ha promès que Ciutadans recorrerà «barri a barri» amb la candidata a la batlia de Palma, Eva Pomar. També s'ha referit al candidat al Consell de Mallorca, Alejandro Valdivia, de qui ha destacat la seva «gran professionalitat».