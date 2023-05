MÉS per Mallorca es compromet a iniciar un procés de debat ciutadà sobre la relació de Mallorca i les Illes Balears amb l’Estat

MÉS per Mallorca ha explicat aquest dimecres les mesures que prendrà els primers 100 dies en cas que hi hagi nou govern progressista.

Els ecosobiranistes han remarcat la necessitat d’establir un pacte per a fer accessible l’habitatge digne. Així, la formació es compromet a impulsar un pacte entre Govern, consells, ajuntaments i agents socials. «L’habitatge ha de ser un dels eixos centrals del nou pacte de progrés», ha apuntat el candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia. A més, MÉS per Mallorca presentarà una Proposició de Llei per a acollir-se a la normativa europea per a limitar la compra d’habitatges no residents.

Entre les altres mesures plantejades destaquen, en primer lloc, la modificació del PIAT – Pla d’Intervencions d’Àmbits Turístics –. «Des del Consell modificarem el PIAT per a reduir el sostre de places turístiques de Mallorca», ha assegurat el candidat a la presidència del Consell, Jaume Alzamora. Així mateix, volen modificar el PTI de Mallorca – Pla Territorial Insular – per a regular els usos del sòl rústic i elevaran al Parlament una Proposta de Llei per a limitar l’entrada de cotxes de lloguer.

En segon lloc, els ecosobiranistes impulsaran un pacte social per a la recuperació de l’ús social de la llengua catalana. Segons Apesteguia, «és clau establir un pacte entre Govern, consells, ajuntaments i societat civil perquè la recuperació de l’ús social de la llengua catalana sigui un objectiu prioritari aquesta legislatura». MÉS per Mallorca apunta també a un augment d’almenys un 75% del pressupost destinat a l’àrea de Política Lingüística de Govern i Consell.

Finalment, i quant a l’autogovern, els mallorquinistes d’esquerres iniciaran un procés de debat ciutadà sobre la relació de Mallorca i les Illes Balears amb l’Estat. Les conclusions d’aquest procés es traslladaran a la futura comissió bilateral de negociació amb l’Estat, segons afirmen. «Necessitam una agenda illenca per a l’impuls de l’autogovern», ha exposat Apesteguia. En aquest sentit, MÉS per Mallorca vol arribar al màxim sostre competencial a través del desplegament de totes les competències estatutàries, un sistema de finançament basat en la sobirania fiscal – concert econòmic – i aquest nou marc de relacions amb l’Estat basat en la bilateralitat.