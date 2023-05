MÉS per Mallorca assegura que prohibirà nous usos residencials i turístics en sòl rústic

MÉS per Mallorca ha anunciat que protegirà el sòl rústic dels usos impropis a través d’un nou Pla Territorial Insular (PTI). Amb aquesta revisió, ha explicat el candidat a la presidència al Consell, Jaume Alzamora, «prohibirem qualsevol ús residencial o turístic en sòl rústic». «Necessitam prendre mesures valentes que ajudin a canviar certes tendències acumulades en aquestes illes, protegint els seus recursos naturals i paisatgístics», ha afegit el candidat.

Alzamora ha plantejat aquest dimarts en roda de premsa, que l’objectiu del nou Pla Territorial és reduir la capacitat general de creixement urbanístic. «Cal garantir que el sòl rústic no serveixi per especular amb altres usos que, de fet, generen un desplaçament de l’activitat agroramadera», ha incidit. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Territori al Govern, Miquel Mir, ha assegurat que «en temps d’emergència climàtica i en un territori finit, és urgent posar límits. Poder viure bé i deixar unes illes dignes a les generacions futures passa per recuperar els usos del sòl». Mir ha recordat que ja s’han posat les bases d’un canvi de model territorial amb els dos decrets aprovats aquesta legislatura, i ha assegurat que «amb la modificació del Pla territorial consolidarem el canvi».

Així mateix, Jaume Alzamora ha explicat que s’augmentaran els recursos per a l’Agència de Defensa del Territori: «Aquests anys hem demostrat que és una peça clau per a la disciplina urbanística de la nostra terra, i a partir d’ara la volem convertir en un pilar de la protecció del territori a Mallorca i que serveixi d’exemple per a altres indrets».

D’altra banda, MÉS per Mallorca afirma que regularà l’estacionament de caravanes i furgonetes en sòl rústic «per tal que no se saltin o es trampegin les normes d’edificació en aquest tipus de sòl». Segons Alzamora, «quan parlam de territori hem de ser especialment curosos i custodiar cada quarterada de sòl rústic que queda a Mallorca. Cal garantir que el sòl rústic no serveixi per especular amb altres usos que, de fet, generen un desplaçament de l’activitat agroramadera».