MÉS per Mallorca assegura que la Llei estatal d'habitatge «menysté la realitat de les Balears»

MÉS per Mallorca ha defensat aquest dilluns «la necessitat d’esmenar la Llei estatal d’habitatge», perquè aquesta «encara considera l’habitatge com a bé de mercat i no com un dret» i des de la formació ecosobiranista asseguren que menysté la realitat de les Balears.

Segons el candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, «Mallorca necessita mesures que no es centrin només a crear un màxim de preus sinó a abaixar-los». Des de MÉS per Mallorca han explicat que la Llei estatal crea la figura de zona tensada, que permet contenir els preus del lloguer a zones on les persones inverteixen més del 30% del seu sou a pagar el seu habitatge. Segons els ecosobiranistes, aquesta figura és bona per a alguns territoris de l’Estat, però insuficient en el cas de les Illes Balears, on quasi el 100% dels municipis la taxa d’esforç és bastant superior al 30%.

A més, han afegit que cal tenir en compte que el sou mitjà a l’Estat espanyol és de 1.751 € al mes i a les Balears, en canvi, és de 1.598 €. Amb aquesta diferència, diuen, no és el mateix invertir el 30% d’un sou que de l’altre. «Si es considera que no s’ha d’invertir més del 30% del sou a pagar un habitatge, necessitam lloguers que no superin els 480 € al mes».

Apesteguia ha apuntat que a les Balears «necessitam mesures urgents, valentes, àgils i eficients que facin possible el dret a un habitatge digne». Per altra banda, el senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha explicat que ha presentat diverses al·legacions «per evitar que es pugui especular amb l’habitatge de titularitat pública», concretament pel que fa als habitatges de la SAREB i les propietats del Ministeri de Defensa –com seria el cas de Son Busquets a Palma–.