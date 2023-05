El Pi proposa crear un centre tecnològic de pimes industrials a l’antiga central d’Alcanada d’Alcúdia

El candidat d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Govern, Josep Melià, proposa crear un centre tecnològic de pimes industrials a l’antiga central d’Alcanada d’Alcúdia. «El Pi vol que la pròxima legislatura sigui l’inici de la diversificació econòmica de bon de veres i per això hem d’apostar per la innovació», ha remarcat.

«Tenim espais, com l’antiga central d’Alcanada recentment comprada pel Consell de Mallorca, on es podria fer aquest centre», explica Melià. A més, el candidat al Govern assenyala que «hem de potenciar el sector nàutic, el gran sector industrial de les Illes Balears, i a un espai com aquest hi pot tenir una cabuda perfecta».

Per altra banda, Melià ha apuntat que «hem de concentrar totes les direccions generals competents en innovació en un únic organisme que doni un impuls fort i potent a les Illes Balears».

Per a acabar, el candidat al Govern, ha remarcat que El Pi aposta «per la innovació i la recerca i per això augmentarà fins a un 5 per cent del PIB la inversió en la matèria».