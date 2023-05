Melià: «Eliminarem l’impost de transmissions patrimonials per a la compra del primer habitatge»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha anunciat que eliminarà l’impost de transmissions patrimonials per a la compra del primer habitatge per a les persones que faci com a mínim deu anys que resideixin a les Illes Balears. «L’habitatge és el gran problema social a les Illes Balears. La política dels governs Armengol ha estat un fracàs absolut, fa vuit anys era més fàcil accedir a un habitatge per a un jove que a dia d’avui. Hem de prendre mesures valentes i clares per fer front a aquesta realitat social que patim», ha declarat Josep Melià, el candidat de la formació al Govern.

Així mateix, Melià ha proposat també la creació d’una nova figura d’habitatge, juntament amb els de protecció oficial, que és la d’habitatges «a preu màxim o preu taxat». «Els promotors privats que s’hi adherissin de forma voluntària, comptarien amb determinats beneficis urbanístics, com la construcció de més pisos a un mateix solar o pujar altures per sobre del recollit al Pla General o al pla urbanístic corresponent, sempre que venguessin els pisos a un preu assequible marcat per l’administració». ha declarat el candidat.

A més, el candidat també ha indicat que la formació aposta per donar garanties als propietaris en cas «d’impagament o ocupació il·legal». «Aquelles persones que estan disposades a llogar els seus pisos han de tenir garanties que si hi ha un impagament podran recuperar de manera immediata el seu pis o en cas d’ocupació il·legal podran recuperar la seva propietat en 24 hores», ha assegurat Melià.