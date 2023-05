MÉS per Mallorca proposa set mesures urgents per «transformar el model turístic i evitar que col·lapsi»

MÉS per Mallorca ha defensat aquest dijous migdia la necessitat de transformar el model econòmic de l'illa i avançar cap a la diversificació econòmica. Els ecosobiranistes han proposat apostar pel decreixement turístic i l'impuls del sector primari, industrial i científic.

Segons el candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, «no podem dependre d'un sol sector econòmic que, a més, és tan inestable. No és intel·ligent tenir tots els ous al mateix paner, no ens podem permetre un model econòmic que relacioni el benestar de la gent amb circumstàncies que no controlam en absolut», ha assegurat el candidat.

Segons el candidat a la presidència del Consell, Jaume Alzamora, «tothom s'ha adonat que més turisme no ha significat més repartiment de la riquesa, ni més qualitat laboral, ni més benestar ciutadà, sinó tot el contrari. Fa anys, amb manco de deu milions de turistes, érem la primera comunitat autònoma en renda per càpita i ara, amb el doble, som la novena i continuam baixant», ha exposat el candidat.

Des de MÉS per Mallorca han volgut recordar que aquestes dues legislatures «han servit per realitzar avanços importants», i han posat com a exemple l'establiment d'un sostre màxim de places a la Llei de Turisme, l'aprovació de l'impost de turisme sostenible – ITS –, o l'establiment de la norma que mana que per cada plaça turística que un empresari turístic compra a un altre se n'hagin de donar dues de baixa.

Els ecosobiranistes, però, han subratllat que «amb això no basta», i per això han presentat set mesures urgents com a principals reptes pendents en matèria turística:

A) Abandonar totalment la promoció turística per part del Govern, i la del Consell substituir-la per campanyes de conscienciació.

B) Augmentar dràsticament l'Impost del Turisme Sostenible per començar el decreixement actiu a través de la compra d'hotels per part de l'administració, que els haurà de donar de baixa i reconvertir en habitatges o equipaments. Un augment del 60% de l'ITS (entre 60 cèntims i 2,40 €) suposaria gairebé 80 milions més.

C) Regular el tot inclòs.

D) Eliminar totes les places existents a la borsa (hi ha 40 mil places a la borsa que, acabada la moratòria establerta, es podrien atorgar).

E) Augmentar la inspecció turística per arribar a un mínim de cinquanta inspectors (actualment el Consell compta amb una vintena).

F) Pressionar l'Estat per aconseguir una disminució del trànsit aeroportuari i la redistribució dels vols restants de la temporada alta cap a la temporada baixa, això continuant amb la reclamació de la gestió de ports i aeroports per part del Govern de les Illes Balears.

G) Els menors de 12 a 15 anys han de computar com a plaça turística.

Apesteguia ha clos indicant que «transformar el model turístic i econòmic de les Illes Balears és l'única manera d'evitar que col·lapsi, o transformació o col·lapse».