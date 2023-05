MÉS Unides Sencelles es compromet a comprar l’antic taller de maquinària agrícola Osca per a fer-hi un teatre municipal

El candidat a la batlia de la coalició ecosobiranista MÉS Unides, Joan Miquel Chacón, ha declarat aquest dimecres davant l’antic magatzem Osca que hi faran un teatre municipal per tal d’incrementar l’oferta cultural a Sencelles, i també, per tal de tenir un equipament sociocultural que ofereixi un espai als grups musicals per a poder realitzar assajos.

El candidat republicà ha manifestat que «necessitam un auditori, un teatre per tal d’augmentar l’oferta musical i teatral al nostre poble. Comprarem l’Osca i hi farem un gran espai de cultura que doni més vida a Sencelles».

Per a finalitzar, Chacón ha declarat que aquest espai «serà de vital importància per als veïnats de Sencelles que formen part de grups musicals i de ball, per als xeremiers, la coral i d’altres. Hem de posar al centre de la la política municipal la cultura però, sobretot, les persones que la fan possible al nostre poble».