Alzamora: «És clau potenciar la cadena productiva de Mallorca per millorar la seva competitivitat davant empreses estatals o internacionals»

MÉS per Mallorca ha anunciat aquest dimecres que es compromet a incrementar el consum de producte de l’illa a menjadors públics, hospitals, escoles, centres de dia i a establiments turístics, així com a continuar impulsant el producte local.

Segons els ecosobiranistes, són moltes les raons que els duen a defensar la producció i el consum de producte de Mallorca: el foment de l’economia mallorquina i la seva diversificació, la reducció de les importacions, l’ajuda al desenvolupament sostenible i la millora del medi ambient, la promoció de la nostra cultura i un consum més saludable i de major qualitat, perquè el producte és més fresc i se’n coneix l’origen.

El candidat ecosobiranista al Consell, Jaume Alzamora, juntament amb la també candidata a la institució insular Catalina Inès Perelló, ha apuntat que «consumir producte de Mallorca ajuda a reduir emissions, a mantenir les varietats i productors locals i al manteniment del camp». A més, Alzamora ha assegurat que és clau «potenciar la cadena productiva local per millorar la seva competitivitat davant empreses productores estatals o internacionals». En aquest sentit, MÉS per Mallorca vol continuar donant-li suport amb incentius a la compra i a la producció, amb suport als canals de distribució i als eixos comercials urbans, i generant col·laboracions entre productors i comerços. «Si volem que el producte del país tengui futur necessitam feina, coordinació, unitat i estratègia per al nostre producte», ha afegit Alzamora.

Alzamora també ha recordat que MÉS per Mallorca ha treballat intensament per promocionar el producte de Mallorca i donar suport als i les productores de l’illa. Bons exemples són la destinació de més doblers que mai a la convocatòria d’ajuts per a l’economia local i el producte de Mallorca, la posada a disposició dels i les artesanes de més recursos que mai per a millorar i promocionar el seu producte, les negociacions amb els supermercats presents a l’illa i les associacions de productors per tal d’establir col·laboracions a favor del nostre producte, la promoció amb campanyes a xarxes i mitjans per animar al seu consum, o les convocatòries per al desenvolupament rural a les que es poden afegir ajuntaments i entitats.

Finalment, el candidat de l’esquerra mallorquinista al Consell ha exposat que un producte de Mallorca més enfortit comporta majors quotes de sobirania alimentària, «clau per abastir-nos millor, ser més forts com a país i fer front a problemes circumstancials, com va passar durant la pandèmia». En aquest sentit, Alzamora ha destacat que «ens hem d’enfortir davant una excessiva dependència de la producció exterior».