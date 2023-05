El PSIB anuncia la creació del segon bosc públic de Palma i la compra de la finca de Son Quint

El PSIB-PSOE ha anunciat la creació del segon bosc públic de Palma i la compra de la finca de Son Quint, proposta que han anunciat la secretària general dels Socialistes de Mallorca, presidenta del Consell de Mallorca i candidata a la reelecció, Catalina Cladera; i el secretari general de l’Agrupació Socialista de Palma, batle de Ciutat i candidat a la reelecció, Jose Hila.

Catalina Cladera ha afirmat que l’adquisició d’aquests terrenys «serà per a tots els mallorquins i mallorquines i posarem fi a la incertesa i perills especulatius perquè és una reivindicació de fa molts d’anys per part de la ciutadania i els veïnats de la zona». D’aquesta manera, ha remarcat Cladera «es crearà un segon pulmó a Palma i serà una entrada per al Patrimoni Mundial que és la Serra de Tramuntana».

Jose Hila, per la seva banda, ha afirmat que «l’actuació s’emmarca en l’eix de la lluita contra el canvi climàtic, amb una aposta per la Palma verda i la creació de nous espais naturals» «Impulsam la Palma cuidadora, una ciutat que cuida de les persones i ens preocupa. Els veïnats ens demanen que actuem, i nosaltres ho farem», ha dit Hila, qui ha remarcat la necessitat de «continuar impulsant la transformació de Ciutat».

La proposta del PSIB

La proposta del PSIB-PSOE contempla convertir les grans finques del Ponent de Palma en un bosc públic, un gran espai verd que vagi de na Burguesa fins Establiments i que començarà amb l’adquisició de la finca de Son Quint. A més, es treballarà en assolir un acord per a adquirir les antigues pedreres d’Establiments i sa Garrigueta Rassa per a fer-hi un projecte de regeneració natural combinat amb generació de renovables.