MÉS per Mallorca aplega 500 persones de les 43 candidatures d'arreu de Mallorca al dinar del primer de maig a Campanet

Dins un ambient festiu i reivindicatiu on MÉS per Mallorca es veu que tornara a ser clau per tornar a reeditar i, fins i tot, «liderar» els pactes a totes les institucions, s'ha celebrat un dinar a la plaça de Son Puça de Campanet.

L’acte, en el qual hi han participat 500 persones, ha estat marcat per dues propostes dels ecosobiranistes com són la d’assumir les competències en inspecció del treball i la d’establir un salari mínim per a les Illes Balears.

Jaume Alzamora candidat a la presidència del Consell de Mallorca ha reivindicat «els drets dels treballadors davant els empresaris explotadors», mentre que Lluís Apesteguia candidat a la Presidència del Govern ha dit: «Campanet serà el símbol del poder municipal de MÉS a Mallorca». Apesteguia ha afegit que «No s'hi val a fer un discurs d'esquerres el primer de maig i després pactar amb les dretes per fer fora MÉS».

Durant l'acte hi ha hagut l'actuació musical a càrrec de Toc de Crida.