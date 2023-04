Jovent Republicà i Mallorca Nova presentaran conjuntament les seves candidatures divendres que ve

Aquest divendres, 5 de maig, el Jovent Republicà i Mallorca Nova presentaran els candidats que cada formació presenta per les eleccions municipals, insulars i autonòmiques d'aquest 28 de maig. L'acte tendrà lloc a la biblioteca municipal de Porreres a les 19:30.

Ambdues formacions juvenils aporten membres a les llistes presentades per MÉS per Mallorca en els tres nivells institucionals. Així, les candidatures del partit ecosobiranista, encapçalat per Lluís Apesteguia, comptaran entre els seus noms integrants d'aquestes dues entitats.

El Jovent Republicà i Mallorca Nova constitueixen, conjuntament, un espai de participació política juvenil dins els sectors del catalanisme, l'ecologisme, el feminisme i la justícia social.