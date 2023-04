MÉS i Esquerra Unida presenten la seva candidatura conjunta a Sencelles: MÉS Unides

MÉS per Sencelles i Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) han presentat aquest dissabte, 29 d’abril, al Casal de Cultura Can Garau la candidatura conjunta amb la qual concorreran plegades ambdues formacions a les eleccions municipals del proper 28 de maig: MÉS Unides.

MÉS Unides ha donat a conèixer a Sencelles la llista completa amb la qual es presenten a la batlia de l’Ajuntament, la qual està encapçalada per Joan Miquel Chacón (MÉS).

A l’acte hi han assistit nombrosos companys d’ambdues formacions, entre els quals hi havia el coordinador general d’EUIB i candidat a Cort per Unides Podem, Juanjo Martínez, el candidat al Consell de Mallorca i director general de Comerç a Cort, Miguel Carranza, el candidat de MÉS al Parlament i coordinador general de la formació, Lluís Apesteguia; i la directora d’Igualtat del Consell de Mallorca, Rosa Cursach.

Per a començar, s’ha presentat els candidats i les candidates amb la intenció de transmetre la il·lusió amb la qual s’ha creat la candidatura i han explicat les claus d’aquesta proposta política i quins reptes ha d’afrontar l’Ajuntament de Sencelles. Així, han destacat el fet de fer política d’una manera honesta, l’educació com a eix central, fer feina amb les persones i per a les persones, lluitar contra la crisi del canvi climàtic, promoure polítiques d’igualtat, lluitar contra les violències masclistes, dur endavant un municipalisme feminista i, en resum, fer de Sencelles un poble amb unes expectatives de futur valentes.

Per què una coalició entre EUIB i MÉS?

Ho ha explicat el membre de la candidatura Albert Aguilera: «A l’ADN polític d’EUIB està la unió, està el fet de sumar, per a agrupar-nos, per a tenir més força a l’hora d’afrontar les futures batalles que tendrem aquí i arreu. Sempre hem intentat i intentarem que l’esquerra vagi plegada. Així, en lloc de cercar les diferències, el que hem de fer és cercar allò que ens uneix i no malgastar les forces. L’esquerra és altruista, és generosa i implica fer les coses per consciència. Per això, ens sentim orgullosos de trobar persones, com les d’aquesta candidatura, que vulguin comprometre’s».

Per una banda, el coordinador general d’EUIB, Juanjo Martínez, ha remarcat que el municipalisme és clau per a afrontar els reptes del futur. A més, ha destacat que amb aquesta unitat de l’esquerra, Sencelles té «la millor gent possible» per a lluitar pels interessos de la ciutadania.

Per altra banda, el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, s’ha centrat en el «compromís amb el poble» que suposa presentar aquesta candidatura unida. No obstant això, ha assenyalat la necessitat de transmetre aquesta enorme il·lusió i necessitat de canvi a tota la ciutadania de Sencelles: «Les persones que feim aquesta passa som les que no ens rendim a l’hora de solucionar els problemes de la gent normal». A més, ha destacat la importància de l’amor per la política, per la nostra gent i per la nostra terra: «Si les institucions no són mogudes per l’amor, seran mogudes pels interessos».

Finalment, el candidat a batle per MÉS Unides, Joan Miquel Chacón, ha apuntat que cal tornar als inicis i fer polítiques que defensin de veritat els interessos de la ciutadania: «Hem de posar les persones al centre de les polítiques que feim, i complir amb la responsabilitat de donar un servei a la ciutadania». «Aquesta candidatura és el principi per a unir tota l’esquerra, progressista, feminista, protectora del territori i que defensi la nostra llengua en el nostre ajuntament», ha conclòs.