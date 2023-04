Josep Melià (El Pi): «Reclamarem on faci falta el desenvolupament total de l'Estatut d'Autonomia»

El Pi-Proposta per les Illes Balears s'ha marcat com a objectiu el desenvolupament total de l'Estatut d'Autonomia per a la pròxima legislatura. «Hem de recuperar quotes d'autogovern i capacitat de decisió. Encara queda pendent transferir les competències de justícia, ports i aeroports. El Govern i l'Estat no han mogut ni un dit per traspassar-les», ha criticat el candidat de la formació al Govern, Josep Melià.

Així mateix, Melià ha assenyalat que si la formació marca les polítiques del pròxim Govern impulsaran una negociació amb l'Estat per fer complir el que marca l'Estatut. «Vuit anys de govern d'esquerres a les Balears i no s'ha fet cap passa per transferir les competències de justícia, ports i aeroports», ha afegit.

El candidat ha assegurat que la transferència de competències pendents suposaria una millora del servei públic. «En el cas de justícia estabilitzaria els serveis administratius, perquè una justícia lenta no és justícia. Pel que fa a ports acceleraríem les tramitacions dels diferents expedients d'autorització i concessió d'espais, i amb els aeroports tendríem capacitat de decidir quines millores, reformes o actuacions s'han de dur a terme i no hauríem d'estar pendents d'AENA», ha assegurat Melià.

Amb tot, i per finalitzar la seva intervenció, Melià també ha assenyalat la importància de negociar un nou sistema de finançament que sigui just per a les Balears. «Som dels que més contribuïm, però també volem rebre el que ens pertoca, això ara mateix no és així», i ha afegit que reclamaran que es compleixi el factor d'insularitat tal com diu el règim especial. «És un instrument destinat a compensar el fet insular. No té com a objectiu situar a les Balears a la mitjana d'inversió de l'Estat», ha sentenciat.