Armengol: «Tornaré a ser la presidenta de tothom i amb tothom»

El PSIB-PSOE inicia aquesta setmana el maig electoral amb actes i polítiques centrades en els salaris dels treballadors, l'increment de l'habitatge, la salut mental dels joves i la protecció del medi ambient, dins el projecte per «continuar avançant i transformant la realitat illenca la pròxima legislatura».

La presidenta del Govern i candidata a la reelecció, Francina Armengol, ha marcat aquest dissabte el seu compromís amb la gent per continuar sent la presidenta «de tothom i amb tothom», com ha demostrat «al llarg d'un mandat ple d'èxits assolits gràcies al diàleg i la unió social».

«Els socialistes encapçalam el projectes de les Illes Balears perquè som el partit de les Illes Balears», ha exposat la presidenta, remarcant el fet que «hem demostrat saber governar per a la gent, amb tothom, amb tota la comunitat autònoma i entenent la realitat territorial i la singularitat de cada una de les Illes i pensant en cada una de les persones que viuen a tot l'arxipèlag, des que neixen i fins que es tornen majors».

A aquest compromís l'ha acompanyat la penjada a la façana de la seu del PSIB-PSOE d'una pancarta gegant amb el lema 'la presidenta', que recorda que només Armengol «pot garantir un futur estable i pròsper per a les Illes Balears». Aquesta imatge ha estat encarregada per Mandarina Brand Society a l'il·lustrador mallorquí Jaume Vilardell.