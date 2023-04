El PSIB vol crear un centre d’innovació aplicada a l’ergonomia per contribuir a millorar la salut laboral

El PSIB s’ha compromès a posar en marxa la pròxima legislatura un centre d’innovació aplicada a l’ergonomia per «continuar millorant» les condicions laborals a les Illes Balears. El partit vol prendre l’experiència amb les malalties professionals de les cambreres de per ampliar drets als treballadors d’altres sectors, com la construcció, les cures i la resta de l’hostaleria.

Així ho ha avançat el Secretari d’Idees i Projecte Polític del PSIB-PSOE i número 2 de la candidatura socialista al Parlament per Mallorca, Iago Negueruela. L'anunci ha coincidit amb la commemoració del Dia Internacional de la Salut Laboral i en el marc de la presentació d’un estudi que avala científicament la reducció de la càrrega lumbar a les cambreres de pis amb la instal·lació dels llits elevables als hotels.

El partit ha volgut recordar que la instal·lació de llits elevables és obligatòria per als hotels de 5 estrelles i 4 estrelles superior a partir d’aquest primer de maig a totes les Illes Balears. «Amb aquest estudi avalam científicament allò que ja veníem treballant, que és l’eficàcia ergonòmica de la reducció de les càrregues», ha explicat Negueruela, remarcant que «seguirem treballant en aquesta direcció» i en la defensa de la salut laboral.

En aquest sentit, el socialista ha asseverat que, si Francina Armengol continua com a presidenta de Balears els pròxims quatre anys, posaran en marxa, en col·laboració amb el sector privat, «el centre d’ergonomia específic per al sector de l’hostaleria més important», remarcant que el sector serveis seria el primer per al qual s’aplicarien els avenços científics i tecnològics.

Finalment, Negueruela ha exposat que l’objectiu és que en els pròxims quatre anys la sinistralitat laboral es redueixi en un 30%. «Hem d’anar en aquesta direcció, i això serà possible amb mesures com a instal·lació dels llits elevables i el centre d’innovació aplicada a l’ergonomia».