El Pi exigeix la tranferència de competències sobre els ports d'interés general de les Illes Balears

Els candidats d’El Pi al Govern i a Cort, Josep Melià i Carles Cabrera, respectivament, han visitat la fira nàutica de Palma per exposar el programa de la formació en aquest àmbit. Melià s’ha compromès a accelerar les tramitacions dels diferents expedients d’autorització i concessió d’espais «per donar seguretat i certesa a les empreses balears».

Així mateix, el candidat ha declarat que la formació «insistirà en la transferència de la competència dels ports d’interès general». Així, El Pi considera imprescindible que la gestió dels ports de Maó, Eivissa, la Savina i Alcúdia, així com tots els ports esportius i instal·lacions nàutiques esportives del port de Palma, sigui tasca del govern autonòmic i no passi per Madrid.

Melià ha incidit també en la falta d’espai en el varador de Palma per a la reparació i el manteniment de grans embarcacions. «Aquest és un sector que diversifica la nostra economia, ja que té molta més activitat a l’hivern que a l’estiu, i genera ocupació de qualitat perquè requereix persones formades en la matèria», ha afirmat.

Amb tot, el candidat ha declarat que durant aquesta legislatura Armengol «s’ha posat de perfil» i «no ha cercat solucions a aquesta problemàtica», que estimen que podria provocar pèrdues de més de 80 milions d’euros en la indústria nàutica de les Illes Balears. «El Pla Industrial de les Illes Balears considera la indústria nàutica com un sector estratègic que ha de ser considerat absolutament cabdal per les accions polítiques del Govern», ha assenyalat.