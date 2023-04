Un grup de juristes de Mallorca demana a la Junta Electoral que es puguin aprofitar les eleccions municipals per a fer consultes sobre qüestions polítiques incloses als programes electorals

Un grup de juristes de Mallorca s'ha dirigit a la Junta Electoral Provincial d'Illes Balears per a formular una consulta, segons el que es preveu en l'article 20 de la Llei orgànica 5/1985, de Règim Electoral General (LOREG).

En l'escrit presentat, els juristes demanen a la Junta Electoral que, en cas que ho sol·liciti qualsevol candidatura de les quals concorren a les eleccions municipals que se celebraran el pròxim 28 de maig, autoritzi una experiència pilot d'àmbit exclusivament local perquè puguin realitzar una o diverses preguntes als seus electors sobre continguts del programa electoral. Per a això s'empraria el revers de la papereta de votació que, en qualsevol cas, i tal com estableix la LOREG, ha de ser sempre autoritzada per la pròpia Junta Electoral.

Al costat del seu escrit, els juristes inclouen un informe en el qual es reprodueixen i comenten els articles 4.2, 70.1, 70.3, 81.3, 95.4, 96.2 i 97.3 de la LOREG per a exposar que ni d'aquestes normes, ni de cap altra de la llei, es pot deduir cap oposició a l'autorització per part de la Junta Electoral de la proposta que s'inclou en la consulta plantejada.

Respectant en tot moment el secret de vot i altres normes establertes en la legislació vigent, es tracta d'una experiència pilot que, d'autoritzar-se, exclou qualsevol conseqüència jurídica.

Segons expliquen els impulsors, amb la proposta presentada pels juristes es persegueixen, principalment, quatre objectius que detallen:

«1. Proporcionar a les candidatures informació valuosa de les opinions dels seus votants sobre un o diversos temes d'interès general plantejats per les pròpies candidatures. Aconseguiran una informació que no podrien obtenir per cap altre procediment.

2. Estimular la participació en les eleccions municipals, els percentatges d'abstenció de les quals són més elevats que en la resta de comicis i que, a Illes Balears, també són superiors a la mitjana estatal.

3. Contribuir a centrar l'atenció de l'electorat en els continguts concrets dels programes electorals, cosa no fàcil d'aconseguir enmig de l'ambient que creen les campanyes electorals.

4. Cridar l'atenció als partits polítics i als seus representants en les Corts Generals perquè es plantegin la reforma de la LOREG, una llei que va ser aprovada en 1985.

En qualsevol cas, expliquen, «es tracta d'una experiència pilot l'àmbit de la qual es limitaria al dels municipis en els quals uneixi o diverses candidatures manifestessin interès per participar, proporcionant a l'electorat aquesta nova oportunitat d'expressar la seva opinió a les persones en les quals dipositaran la seva confiança el mateix dia de les votacions».

El grup de juristes signants de la consulta lliurada a la Junta Electoral el componen José Castro, Ferran Gomila, Juan Calatayud, Josep de Luis i Mar de la Loma.