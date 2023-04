El Pi assegura que impedirà l’obertura de noves grans superfícies comercials

Els candidats d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Govern, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma, Josep Melià, Antoni Salas i Carles Cabrera, s’han reunit amb Pimeco per a exposar les mesures de la formació amb relació al comerç de proximitat.

El Pi ha explicat que aposta per impulsar un pla extraordinari de suport al comerç de proximitat que inclogui línies de finançament, apostes innovadores, beneficis fiscals i mesures urbanístiques i de mobilitat: «Volem canviar la tendència decadent que s’ha constatat al llarg dels anys i aconseguir potenciar i donar més solidesa al comerç de proximitat que vertebra les nostres ciutats i pobles».

Melià també ha indicat que si la formació és clau i pot determinar les polítiques del pròxim Govern impedirà l’obertura de noves grans superfícies comercials per a equilibrar l’oferta comercial. «No necessitam més noves grans superfícies que acabarien per enfonsar el petit i mitjà comerç. Es necessita implantar una nova política comercial a Balears compromesa amb el petit i mitjà comerç com els centres comercials a cel obert o la formació dual, ajudant i potenciant la seva competitivitat davant el repte digital i la pressió dels grans operadors», ha remarcat.

El candidat al Govern també ha incidit en la recuperació dels períodes de rebaixa i potenciació d’instruments de promoció que facin més competitius i atractius els comerços de proximitat.

Així mateix, el candidat de la formació al Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha indicat que amb El Pi al govern de la institució insular s’impulsarà «el finançament de les nostres empreses i l’adquisició dels seus productes i serveis tant a l'àmbit interior com exterior començant per a les mateixes institucions públiques».

Per la seva banda, el candidat de la formació a Cort, Carles Cabrera, considera «primordial» habilitar targetes gratuïtes d’estacionament. «Hem de fer més atractiva la compra als comerços del centre de la ciutat. Cort no atura d’eliminar llocs de pàrquing sense cap altra alternativa. Els preus dels aparcaments públics no aturen de pujar; no hi ha aparcaments dissuasius amb bona connexió amb el centre de la ciutat, tenim una línia de metro totalment insuficient, una EMT amb massa poques freqüències i, en definitiva, un còctel perfecte que acaba asfixiant els petits comerços locals», ha indicat Cabrera.