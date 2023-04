Unides Podem exigeix que la Sareb posi a disposició dels ciutadans tots els habitatges

El grup polític d'Unides Podem (UP) al Consell de Menorca demana afegir tots els habitatges de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) al parc públic. «Davant una situació d'emergència residencial cal reclamar tots aquells pisos, inclús els que no s'ofereixen i que es troben ubicats en zones més 'desitjables'», remarquen.

La candidata al Consell de Menorca, Nati Benejam, fa una «crida a la responsabilitat i sensibilitat, apel·lant a la consciència social i sabedors que, en cas de no resoldre's favorablement, la situació encara podria empitjorar».

«És inadmissible l'opacitat de la Sareb en un context de màxima emergència per a moltes persones que tenen dificultats d'accés a l'habitatge. Els batles i batlesses dels municipis menorquins juguen un paper essencial, especialment els municipis més grans com Maó i Ciutadella», ha assenyalat.

Per a Benejam, aquest fet només confirma la necessitat de regular els preus dels lloguers, així com treure al mercat els habitatges buits que hi ha a Menorca. «Que el Govern central posi a disposició de la ciutadania i a lloguer assequible 50.000 habitatges de la Sareb és una bona notícia, però exigim que siguin totes», ha reclamat.

D'altra banda, la candidata d'UP insta el PSOE a sumar-se a altres propostes en matèria d'habitatge per a minimitzar la situació actual de crisi residencial.

«Confiem que els socialistes apostin per la limitació de compra d'habitatge a persones no residents. La llei d'Habitatge és una primera passa que ens dota dels mecanismes necessaris per a davallar els preus del lloguer, tot i que en paral·lel calen altres mesures valentes i probablement poc populars», ha explicat.