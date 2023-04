MÉS reclama a Educació l'establiment de tribunals educatius a Menorca i a Eivissa

MÉS per Mallorca ha rebutjat que la Conselleria d’Educació i Formació Professional, liderada per Martí March (PSIB-PSOE), obligui els aspirants menorquins i pitiüsos a traslladar-se a Mallorca per a les oposicions docents. En aquest sentit, els ecosobiranistes han reclamat a March que la Conselleria habiliti tribunals a Menorca i a Eivissa perquè els aspirants puguin realitzar les proves a la seva pròpia illa, o a Eivissa en el cas dels formenterers. Segons el coordinador i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, «aquest fet provoca que la competició es doni en desigualtat de condicions en tots els sentits».

Per exemple, i segons el sindicat STEI, només en el cas de Menorca hi ha més de 500 aspirants i uns 40 membres de tribunals que hauran de desplaçar-se fora de l’illa per examinar o examinar-se, amb l’agreujant de cercar trasllat i allotjament; un fet encara més agreujat per la inexistència d’un calendari integral de totes les proves, impossibilitant la recerca de bitllets i allotjament amb antelació.

Així, com ja ha denunciat el sindicat, és clara la «manca de sensibilitat» de March i de la Conselleria respecte dels opositors menorquins i pitiüsos. Segons Apesteguia, «ens trobam davant un menysteniment dels aspirants de Menorca i les Pitiüses. Cal ser sensible, garantir la igualtat d’oportunitats, i ampliar el nombre de tribunals». El candidat a la presidència del Govern ha assegurat també que «és una situació injusta que suposa un perjudici per als aspirants de les altres illes. L’elevat nombre de persones afectades justifica amb escreix la constitució de nous tribunals a Menorca i Eivissa».

Amb tot, MÉS per Mallorca reclama que la Conselleria deixi de considerar el conjunt de les Illes Balears com un sol districte en el concurs de mèrits i en les oposicions del procés d’estabilització i s’estableixin tribunals diferenciats per a cada illa.