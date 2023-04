Juanjo Martínez: «Des d’Esquerra Unida estam molt esperançats en poder reeditar un govern d’esquerres a l’Ajuntament de Palma»

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) i Podemos Illes Balears han presentat aquest dissabte, 22 d’abril, a la plaça de les Columnes de Palma, al barri de Pere Garau, les llistes d’Unides Podem amb les quals es presentaran a l’Ajuntament de Palma, al Consell de Mallorca i al Parlament de les Illes Balears.

La candidata d'Unides Podem a la presidència del Govern, Antònia Jover, ha afirmat aquest dissabte a Palma que «la unitat de l'esquerra transformadora ja existeix a les Balears, es diu Unides Podem. Sortim a guanyar, amb un equip que compta amb l'experiència d'haver governat a les Balears durant quatre anys, valent, i amb un paquet de mesures eficaç, llest per a aplicar-se, per a solucionar d’una vegada per totes el problema de l'habitatge a les nostres illes».

Per la seva banda, el candidat a la presidència del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, ha volgut posar en valor cadascuna de les dones i els homes que conformen la llista al Consell. «Hi trobam persones que coneixen de primera mà les necessitats dels nostres pobles, ja que provenen d'aquí. Gent preparada, capaç, formada i amb moltes ganes de fer polítiques que segueixin millorant la vida de tots els mallorquins i les mallorquines. Som com la gent per a qui treballam i a la qual ens devem, i això es nota en la nostra forma de fer política».

Ha intervengut davant els mitjans la candidata a la batlia de Palma, Lucía Muñoz, «hem vengut a canviar les coses amb responsabilitat i amb humilitat però, sobretot, amb valentia. I en aquest sentit vull dir que aquesta és també la millor llista possible perquè s'apliqui com més aviat millor la Llei d'Habitatge a la nostra ciutat. En aquestes eleccions autonòmiques i municipals està en joc si s'aplica o no. La garantia perquè aquestes polítiques transformadores s'apliquin amb valentia és Unides Podem».

Per la banda d’EUIB, la secretària d’Organització i candidata al Parlament balear, Laura Pérez, ha remarcat que «és un gran repte i una gran responsabilitat la que assumeixen aquestes llistes. Personalment trob il·lusionant formar part de la llista al Parlament, encapçalada per Antònia Jover. Ens queden molts reptes de futur, els quals solventarem de forma conjunta, sempre fent prevaldre els punts d’unitat i cohesió. Només unides serem capaces de transformar el futur».

Per la seva banda, el candidat al Consell de Mallorca d’EUIB, Miguel Carranza, ha volgut explicat que «la d’EUIB al registre del Consell insular és una oportunitat per a poder defensar els interessos en matèria d’insularitat, la qual acaba essent la la més important per a poder fer accions en defensa del territori i de la ciutadania que habita aquestes illes». Com bé saben els qui coneixen Carranza, aquest és doctor en Història per Universitat de les Illes Balears, i la seva tesi sobre l’entitat insular aporta eines valuoses per a poder garantir la defensa del territori i la insularitat. En aquest cas, d’un Consell, el de Mallorca, que representa la màxima expressió de la insularitat a nivell institucional.

Finalment, el coordinador general de la formació i candidat a Palma, Juanjo Martínez, ha explicat que «des d’Esquerra Unida estam molt esperançats en poder reeditar un Govern d’esquerres a l’Ajuntament de Palma. Crec que la nostra vocació municipalista també dóna que des d’EUIB es pugui presentar batalla, juntament amb Podem, dins aquest Ajuntament. Confiam poder donar continuïtat a les polítiques progressistes desenvolupades en els darrers anys i poder aprofundir en les de caire més transformador per al dia a dia de les persones treballadores de Palma».