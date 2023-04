Unides Podem vol recuperar l'ús públic del terreny de minigolf de Platja de Palma per a convertir-lo en zona verda

Unides Podem ha presentat aquest dimecres la seva proposta de recuperar l'ús públic del terreny de 9.700 metres quadrats del minigolf de Platja de Palma per a convertir-lo en una zona verda i natural «d'ús públic per a la gent de Palma».

Segons ha informat la formació aquest dimecres en un comunicat, el terreny d'aquest minigolf, que és el més extens de Mallorca, és de titularitat pública però d'ús privat actualment, a causa d'una concessió administrativa per 30 anys que es va fer el 1993 sota el mandat a l'Ajuntament de Palma de l'exbatle del PP, Joan Fageda, «un conegut empresari molt assidu dels jutjats de les Balears».

El candidat en llistes a Cort i portaveu de Podem a Palma, Jesús Jurado, ha assegurat que, si Unides Podem governa, no renovarà la concessió, que acaba el 2024, i convertirà aquest espai en una zona verda pública perquè «és just».

«Si governàs la dreta, aquesta concessió continuaria i probablement es renovaria, donant-la a algun empresari com el germà d'Ayuso, que treuria 30 anys més de beneficis privats, privant la gent de gaudir d'un espai públic», ha manifestat Jurado.

A més, ha insistit en la importància de recuperar aquest espai com a zona natural, per a així regenerar les dunes, plantar espècies vegetals d'alt valor ecosistèmic i que es pugui convertir en un espai «gaudit per la ciutadania que viu aquí, que té un gran dèficit d'espais públics i zones verdes».