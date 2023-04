Lluís Apesteguia: «Crear expectatives que no podrem complir és molt perillós»

Aquest dimecres MÉS per Mallorca i l'organització juvenil Mallorca Nova han celebrat un acte de precampanya electoral a l'Espai Mallorca de Barcelona. La trobada tenia per objectiu adreçar-se als joves illencs que resideixen a la capital catalana per motius de treball o estudis i per apropar-los el seu projecte polític.

Lluís Apesteguia, candidat a la presidència del Govern, ha respost les preguntes que li formulaven tant la conductora de l'acta com els integrants del públic assistent. En la seva intervenció, Apesteguia s'ha referit a la seva campanya com «realista», i ha advertit sobre els perills de la demagògia i de les promeses buides.

Quant a les qüestions de joventut, ha fet referència a l'alta taxa d'abstencionisme que es preveu entre el jovent, quelcom que «no es pot revertir en una legislatura». En matèria de turisme, ha volgut destacar els efectes positius de la moratòria turística, que ha permès frenar el col·lapse que es preveu a curt termini.

Fent referència a la llei d'habitatge estatal, ha criticat durament la forma en què s'ha aprovat. Ha denunciat que «tractar igualment realitats tan diferenciades, com Sòria i Mallorca, és absurd». A més, ha reivindicat que MÉS duia anys promovent una llei per l'estil a les Illes Balears, davant la inactivitat del govern espanyol, i que van trobar-se impossibilitats per qüestions competencials.