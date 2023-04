El PSIB vol impulsar un 'Pacte per l'Habitatge' conjuntament entre Govern i ajuntaments

El PSIB ha manifestat el seu compromís a «desplegar tot el seu poder municipal» per posar en marxa un 'Pacte per l’Habitatge' en la pròxima legislatura. Aquest pacte tendria per objectiu construir més habitatge protegit des de totes les administracions públiques, ja sigui el Govern de les Illes Balears o els ajuntaments.

Ha fet aquest anunci Francina Armengol, candidata a la reelecció com a presidenta del Govern, en un acte d'aquest dimecres amb els candidats socialistes a les batlies dels municipis més grans de les Illes Balears. La trobada ha servit per a fixar conjuntament l'objectiu de «créixer no en habitatges de luxe sinó en habitatges per a les classes mitjanes i treballadores».

«Els socialistes fa vuit anys que treballam intensament per fer de l’habitatge un dret de ciutadania i el cinquè pilar de l’Estat del Benestar, però l’important és que continuarem treballant per la gent d’aquesta Comunitat Autònoma», ha dit Armengol. En aquest sentit, la candidata ha anunciat que, si revalida la presidència del Govern, signarà un Pacte per l’Habitatge amb tots els municipis de l’illa que s’hi vulguin sumar a fi de «posar a l’abast de la ciutadania habitatge digne a preu digne».

A més, Armengol ha anunciat que els ajuntaments socialistes no només donaran sòl al Govern per a promocions d’habitatge públic, sinó que en construiran ells mateixos amb recursos propis. També ha anunciat que l’executiu autonòmic i els ajuntaments redoblaran els incentius fiscals previstos a la llei d’Habitatge estatal perquè els propietaris de pisos els treguin al mercat de lloguer a preus raonables.