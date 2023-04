El PSIB veu les llistes presentades pel PP com «un retorn al passat marcat pel masclisme i la corrupció de José María Rodríguez»

El coordinador del Comitè Electoral del PSIB-PSOE i secretari d’Organització del partit, Cosme Bonet, ha destacat que el PP «ha presentat unes llistes que retornen al passat i estan marcades pel masclisme i la corrupció de José María Rodríguez». Unes declaracions que ha fet en roda de premsa a la seu del PSIB-PSOE.

D’aquesta manera, Bonet ha dit que «a diferència del PP, el Partit Socialista presenta la presidenta Francina Armengol, la candidata millor valorada per la ciutadania i un grup de persones solvents i preparades que continuaran garantint nous drets a la societat de les Illes Balears».

«Hem pogut observar com el número 2 de la candidatura del Partit Popular afirma a les xarxes socials que mesures com la conciliació és una mesura comunista, o una altra candidata que té postures completament radicals en contra de l’avortament», ha remarcat Bonet.

El secretari d’Organització del PSIB també ha afegit que les llistes del PP a les Balears «estan sota la mirada d’aquells que dirigien el partit anys enrere perquè podem veure com persones del govern de Cañellas, Matas o Bauzá formen part d’aquesta candidatura, per tant, no són propostes noves o renovades».

Finalment, Bonet ha afirmat que el Partit Popular «té postures que van en la mateixa línia que les proposades per la ultradreta de Vox, en contra dels drets de les Kellys, per exemple, i la nostra societat no s’ho pot permetre perquè implicarà un clar retorn al passat més fosc de la nostra història».