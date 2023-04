MÉS per Mallorca reclama la recuperació dels espais naturals que es troben en mans del Ministeri espanyol de Defensa

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, i el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, han defensat aquest dilluns a Rafeubetx, a Calvià, la necessitat de recuperar espais naturals que ara mateix es troben en mans del Ministeri espanyol de Defensa, per tal d’assumir-ne la gestió i dotar-los d'instruments d'ordenació i gestió que possibilitin la recuperació i conservació dels valors naturals i, alhora, l'ús públic sostenible.

Apesteguia i Mir, que han estat acompanyats de la candidata al Parlament Maria Ramon, i del regidor de MÉS per Calvià Rafel Sedano, han recordat que el Ministeri és propietari d'un nombre important d'instal·lacions a les Balears, algunes d'elles ubicades a espais d'extraordinari valor ambiental. D’aquestes, n’hi ha que encara s’utilitzen, com en el cas de la base del Puig Major, i n’hi ha que han estat gairebé abandonades. Així, i com ja alertava el GOB Mallorca, i proposava actuacions per a resoldre la problemàtica, algunes d’aquestes zones podrien acabar al mercat immobiliari i ser transformats greument.

En aquest sentit, el candidat ecosobiranista ha apuntat que «és urgent, just i necessari que el poble de Mallorca recuperi aquests grans espais naturals. No podem permetre que acabin al mercat immobiliari i siguin transformats greument, ja que, si això passa, les conseqüències urbanístiques, ambientals, paisatgístiques i socials podrien ser molt greus». Apesteguia ha assegurat que MÉS per Mallorca considera central adoptar mesures per a garantir el manteniment de la titularitat pública en els espais naturals que Defensa pugui desafectar.

En concret, la formació mallorquinista demana a l’Estat la paralització immediata de l’oferta d’espais naturals de les Illes Balears que hagin estat desafectats per Defensa, un acord de cessió de les propietats desafectades que tenguin valor ambiental rellevants de Defensa al Ministeri per a la Transició Ecològica, i un acord entre Transició Ecològica i la Conselleria de Medi Ambient i Territori per a la gestió d’aquests espais i dotar-los d'instruments d'ordenació i gestió que possibilitin la recuperació i conservació dels valors naturals i alhora l'ús públic sostenible.



Sobre aquesta qüestió, el conseller Mir ha manifestat que «hem de recuperar aquests espais naturals i avançar en mesures de gestió per a la seva restauració i conservació ambiental i en l’ordenació del gaudi públic compatible amb la protecció del patrimoni».

Espais naturals titularitat del Ministeri de Defensa:

- Parc Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera

- Base i estació de vigilància aèria de Puig Major

- Illot de Es Pantaleu (Andratx)

- Bateria de costa de Rafeubetx (Calvià)

- Illots i platja d’Illetes (Calvià)

- Base General Asensio (Palma)

- Polvorí de Puntiró (Palma-Santa Eugènia)

- Bateria de costa de Cap Blanc (Llucmajor)

- Direcció de tir de la bateria de costa de Cap Blanc (Llucmajor)

- Bateria de costa de Cala Carril (Llucmajor)

- Polvorí de Porreres (Porreres)

- Bateria de costa de Cap Pineda (Alcúdia)

- Base aèria de Port de Pollença (Pollença)

- Polvorí de Santa Magdalena (Inca)

Espais naturals desafectats sota propietat privada:

- Antiga bateria de costa de Cala Figuera (Calvià)

- Antiga bateria de costa i Fortí d’Illetes (Calvià)

- Antiga bateria de costa de Cap Regana (Llucmajor)

- Àrea de Sa Talaia d’Albercutx (Pollença)

Instal·lacions militars en Domini Públic Marítim Terrestre:

- Búnquers de la Badia de Pollença (Alcúdia)

- Búnquers, torres i casamates de la badia d'Alcudià (Alcúdia – Muro - Santa Margalida – Artà)

- Búnquers de les platges de Ses Salines (es Cargol, es Carbó...)

- Búnquers de les platges d’Es Trenc i Sa Ràpita (Campos)