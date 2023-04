El Sopar per la República aplega un centenar de persones a Manacor

El tradicional Sopar per la República, organitzat per MÉS Esquerra Manacor, va reunir més de cent persones en la seva ha XXI edició a Can Lliro el passat divendres 14 d'abril.



El batle de Manacor, Miquel Oliver, va posar en valor la tasca de totes aquelles persones i col·lectius que han mantengut viva la flama de la memòria fent possible trobar Aurora Picornell i tantes altres víctimes de la dictadura.



Oliver va assenyalar la importància de tenir, a Manacor, un govern republicà: «Governar bé, pensant en tothom, guanyar drets i fer complir deures és governar des dels valors republicans».



El batle va demanar un cop de mà a tothom «per tenir encara més força a les urnes i seguint fent de Manacor un referent, amb un ajuntament que faci sentir orgullosos els ciutadans». L'acte va comptar amb una actuació del músic manacorí Antoni Duro.