Armengol: «Les Balears seran les primeres a desplegar la llei d'habitatge estatal i garantirem habitatges dignes a preus dignes»

La Secretària General del PSIB-PSOE, presidenta del Govern i candidata a la reelecció, Francina Armengol, s'ha compromès aquest dissabte al fet que les Illes Balears siguin «la primera comunitat autònoma a desplegar la llei d'habitatge estatal i declarar com a zones tensades totes aquelles zones de les illes que puguem; farem servir tots els instruments que ens doni aquesta llei per garantir habitatge digne a preu digne».

Armengol ha fet aquest anunci en l'acte de presentació de la candidatura socialista al Consell de Formentera, que encapçala Ana Juan, i en el qual també ha anunciat que, si es revalida l'executiu progressista el 28 de maig, «incrementarem amb incentius propis els incentius que preveu la llei estatal per als propietaris que treguin pisos al mercat de lloguer».

«Ho vam demanar i ho hem aconseguit», ha dit Armengol, celebrant una vegada més «la magnífica notícia» que s'hagi arribat a un acord per aprovar la primera llei d'habitatge estatal, que permetrà limitar els preus del lloguer «i que les cases siguin per viure i no per especular».

En aquest sentit, Armengol també ha emfatitzat que «el PSOE és l'únic partit capaç de donar solucions al problema de l'habitatge; ho vàrem demostrar aprovant la primera llei d'habitatge autonòmica i ara ho hem reafirmat amb l'acord per aprovar la primera llei d'habitatge estatal».

Armengol també ha recordat que aquesta campanya de la renda, més de 400.000 persones a les Balears es podran beneficiar del «paquet de deduccions fiscals més gran de la història de les Balears» i ha contraposat aquesta mesura a les «promeses de baixades d'imposts del PP, que promet des de l'oposició, però que realment puja quan governa».

«En aquesta campanya sentireu moltes promeses, com les baixades d'imposts massives que fa el PP; però la realitat és que només ho promet quan està a l'oposició, però quan governa sempre els puja a tothom menys als rics», ha criticat Armengol, recordant que allò que fan els governs socialistes «és just al contrari: abaixar impostos a qui més ho necessita i reforçar els serveis públics gràcies a un sistema tributari progressiu que puja els impostos només als qui més tenen».