Armengol defensa la jornada laboral de quatre dies perquè milloraria «la conciliació i la productivitat»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reivindicat els projectes pilot per a la jornada laboral de quatre dies, que podrien impulsar-se a les Balears la propera legislatura per part del PSIB, perquè milloraria «la productivitat i la conciliació».

«Hi ha més ocupats i indefinits que mai, però cal seguir avançant en polítiques que millorin vides i drets. La pròxima legislatura encetarem projectes pilot a empreses per fomentar la jornada de 4 dies, com a altres països d'Europa, per millorar la conciliació i la productivitat», ha explicat.

La presidenta ha publicat mitjançant Twitter les intervencions del doctor en Dret i Economista Adrián Todolí i de l'empresària María Álvarez a la conferència política del PSIB celebrada a finals de març sobre els beneficis de la jornada laboral de quatre dies.

En la seva intervenció, Todolí argumentava que, en el model actual, les famílies treballen més, cosa que deriva en més estrès, perquè amb la incorporació de la dona al mercat laboral, a les famílies «es treballa ara 40 hores més». «No estam igual que fa 100 anys sinó que treballam més hores per a viure amb la capacitat econòmica de fa anys», afegia.

Segons l'economista, la millora de la productivitat en el darrer segle no ha redundat en una millor qualitat de vida.

Álvarez, per part seva, apuntava que, una vegada implantada, s'ha demostrat que funciona perquè permet transformar les empreses per dins i canviar la vida de la gent «que abans vivia per a treballar».

La setmana de quatre dies, segons l'empresària, permet que les persones puguin fer, a més de treballar, altres coses que també se'ls demana com «cuidar-se, formar-se i actualitzar-se».