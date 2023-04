PIMEM: «La jornada laboral de quatre dies no s'adapta a les necessitats econòmiques de Mallorca»

El Ministeri espanyol d'Indústria, Comerç i Turisme permet des d'aquest dijous que les pimes industrials de menys de 250 treballadors puguin demanar ajudes per reduir la setmana laboral a quatre dies sense retallar el sou.

Amb relació a aquesta mesura impulsada per l'executiu espanyol, des de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) han assegurat que «el perfil de pimes i autònoms que hi ha a Mallorca respon a una dinàmica molt intensiva deguda a la temporada alta», i que «la problemàtica de la falta de mà d'obra fa que qualsevol nova variable que promogui una reducció de la jornada laboral arribi en mal moment».

La patronal mallorquina s'ha mostrat històricament en contra d'aquesta reducció de jornada «pels costos que pot suposar contractar més gent per a cobrir la falta de mà d'obra durant la reducció laboral i pel perfil i la dinàmica econòmica de Mallorca, marcada per la temporada alta i sustentada per microempreses i autònoms».

No obstant això, des de PIMEM han instat als industrials que puguin acollir-se a aquest pla pilot que ho facin, «amb l'objectiu de poder comprovar els avantatges i desavantatges d'un model laboral que no ha funcionat en tots els països, i que en els que ho ha fet ha estat amb unes especificitats molt concretes».