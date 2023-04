El PI proposa convertir les galeries de plaça Major de Palma en un mercat gastronòmic referent de producte local

El PI ha proposat aquest dijous convertir les galeries de plaça Major de Palma en un mercat gastronòmic referent de producte local, segons han anunciat els candidats de la formació al Consell i a l'Ajuntament de Palma, Antoni Salas i Carles Cabrera.

Segons han lamentat durant una visita a aquest espai, fa anys que els locals d'aquestes galeries «estan totalment en desús, no hi ha cap tipus de negoci i s'està perdent l'espai». Per això, proposen aquest mercat ja que, segons han remarcat, aposten pels pagesos, els pescadors, la cuina tradicional mallorquina i els artesans.

Així, defensen que aquestes galeries es converteixin en un «punt de trobada» per als comerciants de Mallorca, els artesans, així com una «experiència única per als turistes».

Segons Salas, tenen clar que «les galeries no poden continuar tancades» i que volen donar presència als artesans en els mercats i fires i dins dels circuits turístics. «Que tenguin un lloc en unes galeries com aquestes és una bona opció», han opinat.