Marga Fons liderarà la candidatura d'El Pi a Manacor

Marga Fons encapçalarà la llista d'El Pi-Proposta per les Illes Balears a l'Ajuntament de Manacor. Fons és nova en política, però ha assegurat tenir clar «el que el municipi de Mancor necessita per aquests pròxims quatre anys».

Fons ha explicat que per a ella la política és un projecte vital i des de joveneta, amb més o manco intensitat, hi ha estat vinculada. «He decidit amb il·lusió i ganes viure aquesta experiència, aprendre de tots i ajudar en el que pugui a la gent de tota la comarca de Manacor», ha explicat la candidata.

La candidata ha declarat que farà «molta feina per recobrar l'essència del Manacor de sempre. Hem de retornar al municipi actiu i dinàmic, que estigui al costat del comerç de proximitat, de les nostres empreses, de les persones. No podem perdre la identitat com a poble».

«No només ens recordarem dels nuclis de Manacor els darrers mesos abans de les eleccions. Ens comprometen a impulsar un Pla de Necessitats d'Instal·lacions i Serveis per tots i cada un dels nuclis», ha assegurat Fons.

El Pi Manacor planteja en el seu programa electoral revisar i optimitzar la mobilitat, la neteja, el manteniment de les instal·lacions i edificis municipals, impulsar un pla estratègic de l'esport per reformar i renovar les infraestructures esportives, arreglar els carrers i reasfaltar on hi hagi clots i estigui molt desgastat, així com evitar que el tren passi pel centre de la ciutat.