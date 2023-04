El PI proposa la creació d'una companyia aèria de les Illes Balears

El PI-proposta per les Illes Balears ha proposat aquest dimarts la creació d'una companyia aèria balear per garantir la connectivitat dels ciutadans de les Balears, ja que considera que amb la compra d'Air Europa per part d'Ibèria es genera una situació de «gairebé monopoli» que pot afectar les connexions.

El Pi proposa que en un primer moment l'impuls de la nova companyia sigui per part de l'Administració, per la qual cosa seria una aerolínia majoritàriament pública, encara que no descarten que pogués haver-hi participació privada.

«El que ens interessa, abans de res, independentment dels percentatges de gestió, és mantenir la connectivitat aèria de les Balears, amb trajectes que són considerats d'interès públic, com per exemple Menorca-Madrid», ha matisat El PI.

«Per als ciutadans de Balears la mobilitat aèria és un dret inqüestionable que no es toca. En l'arxipèlag la dependència del transport aeri no té alternativa, depenem de l'avió per a la mobilitat de passatgers, l'arribada de turistes i pel transport de mercaderies», ha afirmat el candidat de la formació centrista al Govern, Josep Melià.

En aquest sentit, el partit ha assenyalat que cal tenir en compte també que en aquests moments la Unió Europea està estudiant la implantació de la taxa verda, que encariria els preus dels bitllets, i que de no comptar amb una excepcionalitat per a les Balears, redundarà en els preus dels bitllets interilles, nacionals i internacionals.

Així mateix, consideren que l'Estat «ha posat en dubte» la viabilitat del descompte de resident del 75 per cent, al que s'han «oposat frontalment juntament amb els companys de Coalició Canària». «Hem de moure'ns, no podem quedar de braços plegats, s'està produint una combinació de factors que ens indiquen que venen moments complicats per a la connectivitat aèria a les Balears», ha indicat Melià.

Finalment, la formació també ha reclamat que les institucions de Balears han de tenir veu i vot a l'hora de decidir quines millores, reformes o actuacions han de dur-se a terme, cosa que indiquen que «ara, amb Aena, no ocorr».

«Totes les coses que gestionem des de les Balears seran més ben gestionades que des de Madrid. Nosaltres coneixem el territori, les nostres mancances i com millorar. Per això necessitam que el Govern prengui part de la gestió dels ports i aeroports», ha conclòs Melià.