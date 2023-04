MÉS vol activar una policia autonòmica a les Balears: Cos de Guaita

MÉS per Mallorca ha anunciat aquest dimarts que pretén activar un cos de policia autonòmica a les Illes Balears: Cos de Guaita. En aquest sentit, el coordinador general i candidat ecosobiranista a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha apuntat que l’objectiu és «protegir les persones i béns, garantir el lliure exercici dels drets i llibertats i vetllar per la seguretat ciutadana a les Illes Balears amb un cos de policia propi, arrelat i proper».

Des de MÉS per Mallorca recorden que l’Estatut d’Autonomia deixa clar en el seu article 33 que la comunitat autònoma pot crear i organitzar un cos de policia propi en el marc de la legislació estatal i exercir-ne la comandància; «això és, una policia sota dependència directa de les institucions de les Illes Balears», apunten.

En aquest sentit, MÉS per Mallorca assumeix el «compromís» de dotar el projecte dels recursos tècnics, humans i pressupostaris necessaris i a desplegar la normativa autonòmica per a dur endavant la creació d’un cos de policia autonòmica «ordinari i integral». Segons ha assegurat Apesteguia, «cal una passa més per fer efectives totes les competències que recull l’Estatut i activar el Cos de Guaita».

MÉS per Mallorca proposa també reclamar les competències de la Policia autonòmica, d’Institucions Penitenciàries i de Justícia que, a més, haurien d’estar dotades d’una assignació pressupostària adequada i, a més, impulsar una Escola Autonòmica d’Emergències, Policia i Bombers que formi els aspirants i professionals d’aquests àmbits i optimitzi els recursos dedicats a la formació del sector.

La formació ecosobiranista recorda que a l’Estat ja hi ha dues comunitats autònomes que disposen de cos de policia autonòmic diferenciat de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, que són Catalunya i el País Basc, els quals exerceixen competències exclusives en seguretat ciutadana, ordre públic, joc i espectacles públics, a més d’altres competències compartides amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. En aquest sentit, des de MÉS per Mallorca exposen que aquest és el model de policia autonòmica que volen per a les Illes Balears, al mateix temps que recorden que hi ha altres dues comunitats que no substitueixen els cossos de l’Estat sinó que els complementen, conformant un cos de policia addicional per a la comunitat, com són els casos de la Policia Foral de Navarra i del Cos General de la Policia Canària.