La primera Oficina Insular d'Habitatge Social de Mallorca oferirà atenció integral a persones de la Part Forana

Naix l'Oficina Insular d'Habitatge Social de Mallorca, un servei de l'IMAS en col·laboració amb l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI). Aquest nou recurs per a persones de la Part Forana gestionarà una xarxa de places d'allotjament transitori per donar cobertura a emergències temporals, i també oferirà assessorament jurídic i social.

La presidenta de l'IMAS, Sofia Alonso, ha visitat aquest dilluns la nova Oficina, i ha explicat que des de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials treballen «sense descans per no deixar ningú sense el recurs que necessita. L'habitatge és un bé de primera necessitat i, una vegada més, la coordinació interinstitucional ha resultat clau per engegar aquest nou servei públic que volem convertir en un referent a nivell comunitari, una xarxa d'ajuda i suport per a totes les persones amb dificultats d'allotjament».

«Donam una atenció completa i personalitzada i promovem iniciatives dirigides a la prevenció i a la protecció», ha destacat Alonso. Per la seva part, la gerent de l'IBAVI, Olvido Terrassa, ha afegit que «amb l'obertura d'aquesta oficina donam compliment a la Llei de l'Habitatge de les Illes Balears. En aquesta legislatura hem millorat molt l'atenció a la ciutadania en matèria d'habitatge, hem desplegat oficines a diferents illes i municipis i hem millorat l'atenció presencial i virtual».

Omar Lamin, director insular d'Atenció Comunitària i Projectes Estratègics, ha explicat que «la intenció és que aquest sigui un punt d'informació sobre les opcions que hi ha per afrontar els problemes de pagament de l'habitatge (préstec hipotecari o renda de lloguer), on es trobi intermediació per prevenir la pèrdua d'habitatge i evitar l'exclusió residencial i social, es rebi assessorament relacionat amb els drets i deures derivats d'una relació contractual o informació relacionada amb ajudes en matèria d'habitatge».

L'Oficina està ubicada al número 8 del carrer Pere de Sant Joan d'Inca. Ofereix servei amb cita prèvia els dimarts de 13.30 a 19 hores i la resta de dies de 9 a 14 hores. El telèfon de contacte és el 971 85 62 95 i l'adreça de correu oficinahabitatge@imas.conselldemallorca.net.

Des de l'Oficina es gestionarà també el Programa Habitatges Socials Temporals, una xarxa d'allotjaments de caràcter transitori que té a la seva disposició un total de 10 immobles repartits a diferents indrets de Mallorca.

A més d'aquests serveis, l'Oficina desenvoluparà quatre programes més:

- Programa Lloguer Assequible: Sensibilització i captació de cases per a lloguer assequible. L'objectiu és crear una borsa d'habitatges de lloguer a baix preu i una borsa de persones, famílies o unitats de convivència en situació o risc de vulnerabilitat residencial i social, que necessitin optar a un habitatge.

- Programa Pel Dret Energètic: Acompanyament, assessorament i gestió relativa a la garantia del manteniment de subministraments bàsics.

- Programa Forma Habitatge: Sessions formatives i tallers grupals per als ciutadans i professionals.

- Programa Noves Alternatives d'Habitatge: Informació/assessorament sobre cohabitatge sènior, habitatge col·laboratiu, etc.