Desavinença entre EUIB i Podem per la presentació de Sumar

Aquest diumenge s'ha celebrat a Madrid l’acte de llançament de Sumar, el projecte liderat per Yolanda Díaz que ha recorregut tots els racons de l’Estat durant els darrers 9 mesos. Unes dues mil persones i desenes de mitjans han omplert la pista i les grades del poliesportiu, el qual ha format llargues cues a les seves entrades des de primera hora del matí.

Hi han assistit una delegació d’EUIB, formada per la portaveu i secretària d’organització, Laura Pérez, el coordinador general, Juanjo Martínez, la candidata al Parlament per Menorca, Esther Piñeiro, i el candidat a regidor a Alaior Lluís López. S'ha mostrat «disposats a sumar forces més enllà dels interessos de partit i sempre pensant en les necessitats concretes de les persones treballadores del nostre país».

Per contra, la cúpula de Podem Illes Balears no hi ha assistit, en una clara mostra de manca de suport al nou projecte que constitueix una autèntica escisió del partit. En lloc d'anar-hi o fer-hi cap pronunciament, han compartit a les xarxes socials una recepta de cuina de panades, instant al consum de productes locals.