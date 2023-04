MÉS impulsarà serveis i centres per a millorar l'atenció integral al col·lectiu LGTBI+

MÉS per Mallorca ha anunciat aquest diumenge que potenciarà, amb més mitjans materials, econòmics i humans, el Servei d’Atenció Integral LGTBI+ (SAI), un servei gratuït que ofereix atenció especialitzada, sigui jurídica, psicològica o de suport social, a persones LGTBI+. Aquest servei s'orienta a persones que pateixen, han patit o es troben en risc de patir discriminació per raó d’orientació sexual, expressió de gènere o identitat de gènere.

El coordinador general i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, i el candidat al Consell, Jaume Alzamora, han anunciat que potenciaran aquest servei durant la pròxima legislatura durant la reunió que han mantingut amb Jan Gómez, coordinador tècnic de Ben Amics, la principal associació LGTBI+ de les Illes Balears, i a la qual també hi han assistit la candidata al Parlament i portaveu de la formació econacionalista, Marta Carrió, i el candidat a Cort, Miquel Àngel Contreras.

Durant la trobada, ambdues entitats, compromeses en l’erradicació de les situacions de discriminació legal i social que sofreixen les persones del col·lectiu LGTBI+, han intercanviat parers i propostes, sobretot de cara a la pròxima legislatura. En aquest sentit, Apesteguia ha apuntat que «la lluita LGTBI+ no s’acabarà fins a assolir la plena igualtat i el respecte de la societat cap a la diversitat afectiva, sexual i de gènere». El líder de MÉS per Mallorca ha finalitzat assegurant que «les polítiques LGTBI+ han de condicionar els futurs pactes de progrés; no parlam de capricis sinó de la dignitat de les persones».

Per la seva part, Jaume Alzamora ha destacat que «cal valorar i posar-nos a disposició de les entitats que, sense ànim de lucre, duen a terme una tasca tan important envers la dignitat personal i la cohesió social, com és el cas de Ben Amics». Alzamora ha clos manifestant que «generar una xarxa de suport legal i psicosocial és clau perquè la comunitat se senti ajudada per part de les administracions públiques».

Una altra de les altres propostes exposades per part de MÉS per Mallorca a Ben Amics és la de fer realitat que la PREP, que fa referència a l’administració de medicaments de forma diària amb la finalitat d’evitar el contagi d’una possible infecció, especialment la del VIH, arribi a tots els usuaris que la demanin. En aquest sentit, la formació econacionalista vol dotar als Centres de Diagnòstic, Tractament i Prevenció d’Infeccions de Transmissió Sexual (CAITS) dels mitjans necessaris per poder dispensar la PREP de forma més àgil i efectiva.